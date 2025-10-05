Hotelul Bristol din Brăila. Istoria unei clădiri-simbol și legendele care o înconjoară

Hotelul Bristol din Brăila, construit în 1892, este una dintre cele mai emblematice clădiri ale orașului. De la perioada de glorie și până la ruină, istoria sa este marcată de transformări dramatice, procese interminabile și legende urbane cu iz misterios.

Hotelul Bristol, cunoscut în prezent mai mult ca o ruină decât ca o gazdă pentru turiști, a fost construit în 1892 de către negustorul H. Hirschhorn, inițial cu scopul de a găzdui o casă de modă. Clădirea a fost proiectată de arhitectul Paul M. Mihail, într-un stil eclectic-academist, cu ornamente impunătoare care au transformat-o într-un reper al zonei centrale a Brăilei.

De-a lungul timpului, edificiul a avut mai multe destinații și denumiri. În perioada interbelică, funcționa ca hotel de lux, iar după naționalizarea din 1950, a fost redenumit „Pescăruș”.

După 1990, clădirea a intrat într-un lung șir de procese, revendicări și dispute juridice, care au blocat orice încercare de restaurare. În 2016, s-a stabilit că moștenitorii vor fi despăgubiți în bani, iar imobilul a rămas în proprietatea Unita Turism, însă degradarea se accentuase deja dramatic.

Documentele istorice arată că Bristol a avut dificultăți tehnice încă din momentul inaugurării. Construcția pe teren cu fundație de umplutură a dus la fisuri majore în pereți și la prăbușiri parțiale ale tavanelor. Proprietarii au fost obligați să refacă fațada și o parte din interior la scurt timp după ridicare.

Cu toate acestea, clădirea a fost văzută drept un simbol al prosperității Brăilei de sfârșit de secol XIX și început de secol XX. La parter funcționau magazine de lux, case de schimb valutar și chiar un magazin de stofe de renume internațional.

În perioada interbelică, Hotelul Bristol era locul de întâlnire al elitei locale și al comercianților veniți din Orient și din Europa de Vest. Se spune că mesele din saloanele hotelului erau frecvent ocupate de armatori greci, negustori evrei, diplomați și aventurieri. Mobilierul adus din Germania și decorațiunile interioare dădeau clădirii o eleganță aparte.

Pe lângă rolul său de centru al vieții sociale, hotelul devenise și o „carte de vizită” a orașului-port, aflat atunci în plină expansiune economică.

De-a lungul timpului, Hotelul Bristol a fost învăluit într-o serie de legende și mituri urbane care au circulat printre brăileni.

Hotelul bântuit. Unii locuitori au povestit că în încăperile pustii s-ar fi auzit pași, ecouri și uși trântindu-se, deși clădirea era goală. Se vorbea chiar de siluete care ar fi fost văzute la ferestrele de la etaj, deși accesul era interzis.

Întâlnirile secrete. În perioada interbelică, printre brăileni circula ideea că în camerele de la etaj se țineau întâlniri discrete între politicieni, afaceriști și chiar reprezentanți ai serviciilor străine. Aceste povești au rămas la nivel de zvon, dar au sporit aura misterioasă a clădirii.

Blestemul Hirschhorn. O altă legendă spune că familia Hirschhorn, expropriată după 1950, ar fi „blestemat” clădirea, motiv pentru care aceasta nu a mai cunoscut prosperitatea de altădată și a intrat într-un declin continuu.

După 1989, clădirea a devenit subiectul unor procese interminabile între moștenitori și firme private. Timp de peste 15 ani, incertitudinea juridică a împiedicat orice investiție, iar Bristol a continuat să se degradeze.

Astăzi, clădirea se află într-o stare critică. Fațadele se prăbușesc, ornamentele lipsesc, iar interiorul este devastat. Deși autoritățile au anunțat în repetate rânduri intenția de a include imobilul în programe de restaurare, lipsa de fonduri și birocrația au menținut situația neschimbată.