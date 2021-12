Pregătirea pentru spovedania din postul Crăciunului. Recomandările unui preot pentru credincioși

Conform tradițiilor creștin-ortodoxe, credincioşii care au postit până acum se pregătesc să se spovedească, urmând ca mai apoi să primească taina sfintei împărăşanii. Mijlocită de preot sau duhovnic, spovedania are rolul de-a mărturisi păcatele cele făcute cu voie sau fără de voie și de a elibera pe enoriaș de povara acestora. Este esențial ca spovedania să fie făcută de bună voie, la inițiativa credinciosului care simte nevoia să-și elibereze sufletul de greutățile care îl apasă.

Părintele Vasile Ioana a explicat ce trebuie să facă enoriașii înainte să meargă la preot, pentru spovedanie.

El a împărțit păcatele care trebuie mărturisite preotului în trei mari categorii. Este vorba despre păcate cu vorba, păcate cu gândul și, în al treilea rând, păcatele cu fapta.

Păcate cu vorba pentru care trebuie să primim iertare

„Eu, înainte să mă spovedesc, mă pregătesc. Orice act sfânt trebuie pregătit dinainte. Mereu cu o seară înainte, poate cu două, notez pe coală, mă gândesc de la ultima spovedanie ce am făcut până la zi.

Ca să ne fie uşor, împărţim păcatele în cele trei mari categorii: păcate cu cuvântul – mă gândesc ce am scos pe guriţă. I-am zis în trafic «bine, măi animalule!». Am înjurat, am vorbit urât, ce scot pe guriţă, am bârfit, am vorbit răstit – le pun primele. E imposibil să trăieşti fără să spui vorbe despre aproape.

Mai ales în relaţia de cuplu, ridicarea tonului, uiţi că poţi să răneşti pe soţ, soţie. Şi, atunci, trec acolo «mi-am jignit soţia, soţul, am ridicat tonul».

Doamne fereşte cu «dracul», să nu spunem niciodată! În Oltenia, este acest folclor «Ce dracu faci?». E groaznic. Dracul fiind malefic imediat ce-ai invocat numele a venit. Ne amintim toate păcatele cu cuvântul nepotrivite: ton ridicat, mânia, judecata, bârfirea, drăcuit, înjurat. Mai e un păcat: minciuna”, a spus părintele Vasile Ioana.

Păcate cu gândul

„(…) Apoi sunt păcate cu gândul, ce gândim, care e lumea gândurilor noastre. O femeie are 80.000 gânduri pe zi, un bărbat 60.000.

Calitatea vieţii unui om e dată de calitatea gândurilor sale. La gânduri ar trebui să scriem gânduri necurate, rele, spurcate, necuviincioase. Se întâmplă să apară mândria, că-s mai bun, deştept, frumos. La păcate cu gândul, trecem gânduri deşarte nepotrivite, mândria, orgoliul, încăpăţânarea”, a arătat preotul.

Păcate cu fapta ce trebuie mărturisite la spovedanie

„A treia categorie sunt păcatele cu fapta. E important să ne gândim la abuzuri faţă de trup. Trupul e templul duhului sfânt şi cel mai uşor păcat e lăcomia pântecelui, transformăm trupul sfânt în depozit de alimente. Abuzul de mâncare cu băutură sunt păcate, abuzul de fumat nu mai spun.

La păcatul cu fapta are loc păcatul desfrânării în toate formele lui. Suntem tentaţi de aceste ecrane care vin spre noi, comerţul împinge raţiunea omului către patimă. Nu ne uităm, aceste imagini influenţează, intră în păcatul minţii şi în nevoia fizică şi te clatini. Cele mai preţioase zone ale fiinţei tale sunt mintea şi inima ta.

Iau cele 10 porunci şi mă întreb, Îi slujesc lui Dumnezeu, Îl iubesc, mă închin la un idol? Relaţiile interumane – sunt certat, supărat cu cineva? Dacă sunt certat cu cineva nu are spor lucrarea mea. Dacă urăşti, te asemeni cu demonul. Demonul a căzut din cer pentru că a urât, a fost mândru şi a ieşit din ascultare”, a mai spus cunoscutul preot.

De câte ori trebuie să se spovedească un enoriaș

Preotul Vasile Ioana a mai arătat, în cuvântul pentru enoriași, că recomandă spovedania în fiecare lună sau măcar o dată la 40 de zile.

„Spovedania are un secret în faţa lui Dumnezeu. Secretul unei spovedanii reuşite e de câte ori ai greşit să nu vrei să stai aşa. Eu recomand enoriaşilor mei să se spovedească lunar sau la 40 zile”, a spus preotul Vasile Ioana.