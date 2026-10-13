HAI România! Reforma din temelie: De ce stagnăm și cine blochează schimbarea în România?







În studioul Evenimentului zilei, jurnalistul Mirel Curea îl are ca invitat pe sociologul Vladimir Ionaș într-o ediție a podcastului Hai România dedicată provocărilor majore ale administrației și politicii românești. Direct și fără ocolituri despre necesitatea urgentă a unei reforme administrativ-teritoriale, comasarea județelor și a localităților, problemele cronice din politică, influența grupurilor de interese și schimbările periculoase din percepția publică față de Uniunea Europeană.

De ce este nevoie de comasarea localităților și cum blochează baronii locali orice modernizare. Despre integrarea administrativă dintre București și Ilfov pentru a opri haosul de la granițele sectoarelor. De ce lipsa de viziune a clasei politice a dus la o criză de leadership și de ce aroganța decidenților a alimentat valul eurosceptic în România.

De asemenea, abordăm echilibrul geopolitic, securitatea națională și parteneriatul strategic cu SUA. Abonați-vă la canalul Hai România pentru mai multe analize, interviuri și dezbateri incendiare din studioul Evenimentului zilei! Lăsați un Like și spuneți-ne părerea voastră în secțiunea de comentarii! 🔔Te alături canalului nostru și ai acces la informații unice: aici.