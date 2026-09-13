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Raiduri de amploare în Turcia: 162 de persoane arestate și organizații LGBTQ+ percheziționate în 38 de locații

Raiduri de amploare în Turcia: 162 de persoane arestate și organizații LGBTQ+ percheziționate în 38 de locațiiSursa foto: Pixabay
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Autorităţile din Turcia au arestat 162 de persoane în urma unor raiduri desfășurate la nivel naţional care au vizat organizaţii LGBTQ+, a raportat duminică agenţia de ştiri Anadolu, citând procuratura, transmite dpa.

Investigaţii fuseseră lansate anterior cu privire la acuzaţii ce includeau „înfiinţarea unei organizaţii pentru comiterea unei infracţiuni, prostituţie (şi) obscenitate”, precum şi posesia de droguri, se arată în raport.

Raiduri de amploare în Turcia: 162 de persoane arestate și organizații LGBTQ+ percheziționate în 38 de locații

Kaos GL, o organizaţie care apără drepturile persoanelor lesbiene, gay, bisexuale şi trans, precum şi ale comunităţii queer mai largi (LGBTQ+), a spus pe X că poliţia a intrat în birourile lor şi a arestat membri ai consiliului de conducere.

Raidurile au avut loc în 38 de locaţii, inclusiv acasă, la locurile de muncă şi în birouri. Pe lângă Istanbul, oraşele afectate au fost Ankara, Izmir şi Antalya. Autorităţile au spus că sunt în căutarea şi a altor persoane.

De asemenea, Asociaţia pentru Libertatea de Exprimare cu sediul în Istanbul a raportat sâmbătă că mai multe conturi de social media ale organizaţiilor au fost blocate.

LGBTQ

LGBTQ/sursa foto: dreanstime.com

Motivația procurorilor: Protejarea familiei și investigații financiare

Biroul procurorului a spus că s-au găsit dovezi care sugerează că activităţile organizaţiilor influenţau minorii în ceea ce priveşte orientarea lor sexuală şi identitatea de gen, conform Anadolu.

Procuratura a declarat că operaţiunile au fost destinate să împiedice ca aceste activităţi să fie „considerate normale în societate, pentru binele copiilor şi pentru a proteja instituţia familiei şi valorile morale comune”. Procurorii s-au referit la raiduri ca la operaţiunea „Familia mea este în siguranţă”.

Totodată, ministrul justiţiei, Akin Gurlek, a spus că o examinare a rapoartelor financiare ale asociaţiilor a arătat că sume mari de bani au fost transferate de la instituţii publice din străinătate. Originea acestor fluxuri de bani este în prezent investigată, a relatat Anadolu.

Contextul politic și presiunea constantă din Turcia

Presiunea asupra comunităţii queer din Turcia s-a intensificat sub guvernul preşedintelui Recep Tayyip Erdogan. Marşul anual Pride din Istanbul a fost interzis din 2015, iar oficiali guvernamentali, inclusiv preşedintele ţării, au făcut în mod repetat comentarii deschis împotriva LGBTQ+.

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