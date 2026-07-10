Bolojan a ajuns „Mesia PNL-ului”, după ce a investit mult în propria imagine, susține Alin Tișe, lider PNL și președinte al Consiliului Județean Cluj. Invitat vineri la emisiunea OFF The Record, liberalul a criticat modul în care este evaluat succesul unui partid și a afirmat că scorurile electorale nu sunt suficiente dacă guvernarea nu aduce rezultate pentru țară.

Alin Tișe susține că Ilie Bolojan și-a construit în ultimii ani o imagine puternică, iar acest lucru i-a făcut pe mulți lideri liberali să creadă că acesta poate readuce partidul la procente electorale ridicate.

„Domnul Bolojan, de exemplu, a investit mult în imaginea dânsului și, iată, a ajuns un Mesia al PNL-ului. Pentru că oamenii care au fost lângă el tot timpul, văzând aceste sondaje, cred în continuare că domnul Bolojan va aduce partidul la 30-40%”, a declarat Tișe.

Liderul PNL Cluj afirmă însă că un scor electoral bun nu garantează o guvernare eficientă și spune că rezultatele concrete sunt mai importante decât procentele din sondaje.

„Ce folos dacă ai 20%, iar țara este praf? Ce folos că ești în partidul care este la guvernare și tot trebuie să faci alianțe?”, a afirmat liderul liberal.

Alin Tișe a vorbit și despre modul în care sunt distribuite funcțiile obținute de partid la guvernare, susținând că deciziile depind prea mult de conducerea centrală.

„Sunt oameni în organizațiile din țară care au performanță electorală în județele lor. Apoi toate pozițiile și funcțiile pe care partidul le obține la guvernare depind de conducerea partidului și de primul-ministru. Primul-ministru este cel care stabilește, împreună cu echipa din conducere, câte funcții de secretar de stat poate avea un județ”, a declarat Alin Tișe.

Liberalul clujean consideră că promovările politice ar trebui făcute după criterii clare și spune că, în prezent, relația cu liderii partidului poate cântări decisiv.

„Dacă ai o relație bună cu președintele partidului și el nu are niște criterii clare, îți dă și ție un șef, un secretar de stat. Unde este meritocrația? Cam asta este la PNL și ca și la PSD”, a afirmat Tișe.

Potrivit acestuia, partidele încearcă uneori să prezinte anumite numiri drept decizii bazate pe competență, chiar dacă persoanele desemnate nu au experiența necesară în domeniile respective.

„Până acum noi încercăm să le explicăm oamenilor că X, care a fost pus secretar de stat, a fost pus pe criterii de competență, deși are cu totul altă pregătire. E ca și cum oameni care nu au făcut în viața lor digitalizare vorbesc despre digitalizare”, a spus liderul PNL Cluj.