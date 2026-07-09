Mai mulți primari liberali din județul Caraș-Severin nu mai susțin direcția propusă de Ilie Bolojan, invocând probleme legate de finanțări, dar și blocarea sau întârzierea unor proiecte de investiții. Nemulțumirile au fost exprimate și în momentul în care edilii PNL din județ au fost puși să aleagă între susținerea lui Bolojan și varianta unui Guvern condus de Adrian Veștea, format împreună cu PSD, scrie Express de Banat.

Potrivit sursei citate, 13 primari liberali din Caraș-Severin și-au exprimat susținerea pentru Adrian Veștea și pentru formula guvernamentală propusă de acesta. În schimb, doar patru edili PNL au continuat să îl susțină pe Ilie Bolojan.

Nelu Popa, primarul municipiului Reșița și ales vicepreședinte al PNL în echipa lui Ilie Bolojan, se numără printre puținii primari liberali din Caraș-Severin care continuă să meargă pe varianta susținută de premierul demis prin moțiune de cenzură, arată sursa.

Nelu Popa, cunoscut și sub porecla „Zanzibar”, deține mai multe terenuri și a fost implicat de-a lungul timpului în controverse publice.

De asemenea, numele acestuia ar fi legat de un dosar în care apar acuzații de violență.

Tribunalul București a admis cererea formulată de tabăra Thuma și a dispus suspendarea provizorie a deciziilor luate de PNL la Congresul organizat la finalul lunii iunie. Hotărârea instanței vizează schimbările aduse statutului partidului, precum și modificarea conducerii formațiunii.

După pronunțarea deciziei, Ilie Bolojan a transmis că partidul va respecta hotărârea judecătorilor.

„Ceea ce se întâmplă împotriva noastră este pentru că am ales, cu o largă majoritate, să ne decidem propria soartă, să ne respectăm pe noi înșine și pe alegătorii noștri și să servim România. Lumea politică nu-și poate recâștiga credibilitatea repetând aceleași greșeli care i-au îndepărtat pe români de noi.

Cei care s-au războit în instanță cu decizia propriilor colegi, exprimată prin votul majorității delegaților, sfidându-le voința, nu au câștigat nimic. În mod cert, nu au câștigat respectul miilor de membri PNL din toată țara. Cei care fac înțelegeri pe la spate, cei care își trădează colegii și organizația vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanțele”, a spus Bolojan.