Update 22:43. Planul PNL după decizia Tribunalului București. Ilie Bolojan: „Dacă repetăm greșelile trecutului, înseamnă că nu am înțeles ce s-a întâmplat”

Conducerea Partidului Național Liberal s-a reunit joi într-o ședință informală, organizată în format hibrid, la solicitarea președintelui Ilie Bolojan. Discuțiile au vizat situația formațiunii după decizia Tribunalului București privind suspendarea hotărârilor adoptate la Congresul extraordinar din iunie 2026, dar și prioritățile pentru sesiunea parlamentară extraordinară dedicată proiectelor din PNRR.

Potrivit unui comunicat transmis de PNL, liderii liberali au analizat efectele hotărârii instanței și modul în care partidul va funcționa în perioada următoare.

PNL va funcționa pe baza statutului adoptat în 2025

Reprezentanții partidului au transmis că, după suspendarea deciziilor luate la Congresul din iunie 2026, formațiunea își va continua activitatea în baza statutului adoptat în iulie 2025.

Conducerea liberală susține că aspectele juridice sunt tratate cu prioritate și consideră că hotărârile votate la ultimul Congres au respectat prevederile legale.

„Aspectele juridice rămân o prioritate pentru Partidul Național Liberal. Opinia generală a fost aceea că deciziile luate la ultimul Congres respectă întru totul spiritul și litera legii”, se arată în comunicatul PNL.

Liderii liberali au stabilit că vor analiza, în perioada următoare, variantele prin care poate fi păstrată direcția decisă prin votul membrilor partidului.

Ilie Bolojan: „Trebuie să rămânem consecvenți, responsabili”

Președintele PNL, Ilie Bolojan, le-a transmis colegilor de partid că formațiunea trebuie să își mențină direcția politică și să dea dovadă de responsabilitate, pentru a evita repetarea unor decizii considerate greșite.

„Trebuie să rămânem consecvenți, responsabili și să ținem partidul pe direcția în care să ne putem întâlni cu fruntea sus cu cetățenii, inclusiv în 2028. Dacă repetăm greșelile trecutului, înseamnă că nu am înțeles ce s-a întâmplat și de ce suntem în situația de astăzi”, a declarat Ilie Bolojan.

Conducerea restrânsă a PNL se reunește joi seară, de la ora 19:00, într-o ședință organizată în format hibrid, pentru a decide următorii pași după ce Tribunalul București a suspendat provizoriu hotărârile adoptate la Congresul extraordinar din 21 iunie.

Întâlnirea are loc într-un moment de maximă tensiune în partid. Deși instanța a dispus, din punct de vedere juridic, revenirea la vechea structură de conducere până la judecarea cauzei pe fond, liderii aflați în funcție înainte de Congres nu au fost invitați la ședință.

Prin hotărârea pronunțată miercuri, Tribunalul București a suspendat provizoriu toate deciziile adoptate la Congresul PNL din 21 iunie, inclusiv alegerea noii conduceri și modificările aduse statutului partidului.

Decizia este executorie, însă poate fi atacată.

În aceste condiții, din punct de vedere juridic, conducerea partidului ar trebui să revină la formula anterioară Congresului, în care se regăseau lideri precum Adrian Veștea, Hubert Thuma, Alina Gorghiu și Nicoleta Pauliuc.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, a anunțat că partidul va respecta hotărârea provizorie a instanței, însă a subliniat că liberalii vor continua să apere deciziile adoptate prin votul Congresului.

„Vom respecta decizia provizorie de suspendare a hotărârilor Congresului PNL, dar vom apăra decizia membrilor noștri privind ceea ce suntem și pe cine reprezentăm. Ceea ce se întâmplă împotriva noastră este pentru că am ales, cu o largă majoritate, să ne decidem propria soartă, să ne respectăm pe noi înșine și pe alegătorii noștri și să servim România”, a transmis liderul liberal.

Bolojan a afirmat că cei care au contestat în instanță hotărârile Congresului „nu au câștigat respectul miilor de membri PNL din toată țara”.

„Cei care fac înțelegeri pe la spate, cei care își trădează colegii și organizația vor rămâne cu această etichetă, indiferent ce decid instanțele”, a adăugat acesta.

Liderul liberalilor a transmis că partidul nu va renunța la direcția stabilită la Congres.

„Nu vom renunța la hotărârile luate și nu ne vom clinti de pe calea pe care partidul a decis să o urmeze. PNL este din nou puternic. Știm care este direcția bună pe care trebuie să o urmăm pentru România și avem hotărârea de a lupta pentru valorile în care credem”, a declarat Ilie Bolojan.

PNL a mai anunțat, printr-un comunicat, că va utiliza toate căile legale pentru a apăra votul exprimat de delegații la Congresul extraordinar din 21 iunie: „Instanța nu a dat câștig de cauză contestatarilor, ci a dispus doar suspendarea provizorie a hotărârilor până la soluționarea dosarului pe fond”.