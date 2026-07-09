În contextul negocierilor pentru formarea noului Guvern, liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, susține că Ilie Bolojan și George Simion ar urmări declanșarea alegerilor anticipate, pe fondul tensiunilor de pe scena politică.

Senatorul PSD afirmă că liderul AUR ar avea interesul organizării rapide a unui nou scrutin, în timp ce Ilie Bolojan ar vedea în această variantă o soluție pentru consolidarea poziției sale politice.

„BOLAJAN S-A INTELES CU SIMION PENTRU ANTICIPATE

„Haideți să vedem cum stau lucrurile:

Simion, e limpede, vrea anticipate rapid, tocmai că e la un scor electoral acum foarte bun.

Bolojan, cu boții lui Despoiu și tot aparatul de propagandă în spate, nu poate rămâne la conducerea noului PNL neomarxist decât intrând în alegeri.

A înțeles și el că nu mai poate fi premier, că nu-l va mai nominaliza Președintele.

Rămâne singura lui variantă ca în fruntea curentului hastagist să adune electoral tot ce poate aduna anti-PSD.

Un calcul cinic, care va prăbuși complet România din punct de vedere economic.

Sacrifică tot, se înțelege cu oricine doar pentru a-și salva scaunul.

Așadar, eu n-am speranțe că vom avea guvern prea curând.

Țara a încăput pe mâna neomarxiștilor bolșevici puși pe distrus România”, a scris senatorul PSD.

Declarațiile lui Daniel Zamfir vin într-un moment tensionat apărut pe scena politică, în care partidele poartă discuții pentru formarea unei noi formule guvernamentale. Liderul senatorilor PSD consideră că varianta alegerilor anticipate ar putea prelungi blocajul politic.

La începutul lunii iunie, Ilie Bolojan a vorbit despre posibilitatea organizării alegerilor anticipate, menționând că Partidul Național Liberal nu se va opune unui astfel de scenariu dacă vor fi îndeplinite condițiile prevăzute de Constituție. Liderul PNL a subliniat însă că, în opinia sa, această variantă are șanse reduse să se concretizeze.

„Alegerile anticipate sunt o ipoteză constituțională, în condițiile în care două guverne nu reușesc să treacă de votul Parlamentului, președintele României poate declanța alegeri anticipate”, a afirmat Bolojan, la Euronews România.

Potrivit liderului liberal, un astfel de scrutin ar putea duce la schimbarea configurației politice din Parlament, în situația în care actualul Legislativ s-ar confrunta cu blocaje majore.

„Aceste alegeri sunt o măsură în care, dacă nu se găsește o măsură de funcționare, pe fondul unui Parlament pulverizat și anumitor blocaje, apare perspectiva că, în urma unor astfel de alegeri, s-ar schimba configurația Parlamentului într-o măsură în care lucrurile ar putea fi reașezate. Dacă e să fac o apreciere personală, PNL nu va bloca o astfel de ipoteză, dar e puțin probabil să ajungem acolo”, a completat liderul liberal.