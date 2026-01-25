Coaliția anti-Bolojan: multe fețe, niciun cap

Coaliția anti-Bolojan este în fierbere din cauza amestecului de rivalități politice netranșate și nemulțumire în creștere a primarilor, ca urmare a reducerii fondurilor locale. Între toți politicienii care direct sau indirect, exprimă nemulțumiri față de acțiunile premierului Bolojan, lipsește un lider care să articuleze carismatic și convingător economic, o alternativă.

Chiar dacă “coaliția” care-l critică pe premier nu este omogenă, ci un amestec de două partide, între aceși politicieni nu se întrevede niciun lider cu susținere publică reală. În plus, se bazează mult pe instinctul primarilor și prea puțin pe forța și capacitatea lor, ca lideri, de a arăta o viziune în locul viziunii lui Bolojan.

Primarii nu răspund pentru strategia națională, răspund pentru agenda de interese locale și parțial, pentru voturi - transferul la îndrumarea primarului nu prea mai funcționează, după cum s-a văzut. Temerea față de riscul plecării primarilor către AUR, are ceva din reacția nesigură a unor lideri care nu par suficient în stare să se impună și să câștige.

Până la urmă, primarii cum se duc, așa se și pot întoarce. Plecarea la AUR nu înseamnă neapărat certitudine politică. AUR este într-adevăr momentan într-o poziție bună, dar conjuncturală.

Deși guvernul a crescut taxe și impozite, care alături de creșterile de prețuri la energie, chiar duc la costuri sociale, nu există încă o mobilizare fără precedent pro-AUR. Dimpotrivă, conducerea AUR se luptă cu aceeași apatie a susținătorilor săi ca și restul partidelor.

Spre deosebire de momentul de maxim al mobilizării pentru Călin Georgescu în 2024, nemulțumirea față de liderii politici este atât de mare, încât fragmentează inclusiv bazinul suveranist. Iar exigența publică față toți politicienii se răsfrânge inclusiv asupra AUR: dovadă reacțiile foarte critice față de George Simion după momentul cu tortul Groenlandei.

În jocul competiției de influență între agenda liderilor politici de la centru și a celor locali, zvonurile din media privind cedarea poziției de prim ministru de către Sorin Grindeanu, pare o sacrificare a agendei liderului de la centru, pentru realizarea agendelor locale.

De asemenea, cei care îl critică pe premierul Bolojan constată cu suprindere reacția publică contradictorie. Pe de o parte, oamenii se plâng de creșterea taxelor și impozitelor și de lipsa reducerii cheltuielilor publice. Pe de altă parte, când se discută reducerea deficitului chiar peste planificarea inițială - 7,65%, față de ținta 8,4% - publicul trece cu vederea că o “supra-reducere” a deficitului este urmarea creșterii taxelor. Poate liderul PSD are dreptate când spune că nu este nimic de laudă în creșterea taxelor. Problema este să explice asta cu suficientă substanță, încât să câștige și în public și inclusiv în partid, în concurența de agende și interese interne.

Problema este că fostul lider al PSD nu a fost niciodată asociat cu expertiza în domeniul economiei. Observația nu este un reflex al clișeelor anti-Ciolacu: nimeni nu contestă abilitatea politică a fostului președinte PSD. Capacitatea de a-și elimina adversarii păstrând imaginea de coziune, chiar încercările timide de a reforma aparatul de stat, oprite de populismul liberalilor din coaliția de atunci sau creșterea pensiilor care, împotriva criticilor, a creat una dintre cele mai importante supape sociale din guvernările PSD.

A ajutat însă PSD să câștige alegerile? Ajută PSD ca și percepție asupra credibilității mesajului pe teme economice? Asta nu înseamnă că fostul președinte PSD nu este util, este doar un exemplu că mesajul de critică a măsurilor guvernului merită mult mai atent pliată pe așteptarea publică.

Mesajul negativ al lideriilor din coaliția anti-Bolojan este clar, nemulțumirea publică evidentă, proiectul acestor lideri nu are consistență. Mulți sunt figuri influente și cu notorietate, câți însă conving real oamenii?