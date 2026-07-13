Corveta ușoară „Contraamiral August Roman”, intrată recent în dotarea Forțelor Navale Române după ce a fost achiziționată din Turcia, nu dispune încă de toate sistemele de luptă prevăzute. Ministerul Apărării anunță că nava va fi echipată în următoarele luni cu noi capabilități, în valoare de aproximativ 42 de milioane de euro, însă pentru o parte dintre echipamente nu există încă un termen clar de livrare.

În prezent, nava poate îndeplini în principal misiuni de supraveghere și patrulare, urmând ca după integrarea noilor sisteme să își extindă capacitățile operaționale.

În configurația actuală, corveta este dotată cu un tun de 76 mm, două mitraliere de 12,7 mm și un sistem incomplet de senzori, potrivit datelor publice ale Forțelor Navale Române.

Analiștii militari apreciază că, în această etapă, nava poate fi utilizată cu limitări.

„În final, nava nu va putea desfășura complet niciun fel de acțiuni de luptă: antiaeriană, împotriva navelor de suprafață și antisubmarin”, a declarat comandorul (r.) Valentin Mateiu, analist militar.

Corveta a costat aproximativ 223 de milioane de euro, însă pentru a ajunge la configurația operațională dorită sunt necesare investiții suplimentare estimate la peste 42 de milioane de euro.

Potrivit Ministerului Apărării, pe navă vor fi instalate:

-lansatoare de rachete navă-aer; -rachete navă-navă; -un sistem antiaerian cu rază scurtă de acțiune; -sisteme destinate luptei antisubmarin; -senzori suplimentari.

O parte dintre aceste echipamente sunt finanțate prin instrumentul european SAFE.

La rândul său, ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat că noile capabilități vor fi montate direct în Portul Constanța, fără ca nava să fie trimisă într-un alt șantier naval.

„Am pus în SAFE de 47 de milioane de euro capabilități de luptă antisubmarin, de apărare antiaeriană la joasă altitudine, care urmează să fie adăugate pe șasiul existent al corvetei în următoarele 5-6 luni de zile. Nu se va duce nava într-un alt șantier. Se montează la cheu, pentru că ea a venit pregătită cu aceste puncte în care se vor monta echipamentele pe care le-am comandat de asemenea prin SAFE”, a declarat Miruță, la TVR Info.

Pentru unele sisteme termenul de livrare depinde de producători, astfel că nu toate echipamentele au, în acest moment, un calendar cert.

Radu Miruță a explicat că achiziția corvetei din Turcia a reprezentat un compromis între nevoia de a dota rapid Marina Militară și obiectivul dezvoltării industriei navale din România.

„Această navă este prima care după 36 de ani a intrat în portul Constanța ca fiind nouă. România este într-o luptă cu două aspecte. Unu, să ai cât mai repede și doi, pentru mine, să produci în România. Compromisul a fost că această navă ne-a putut fi livrată în șase luni, adică bucata de cât mai repede am bifat-o”, a declarat ministrul.

Acesta a amintit că pentru viitorul program privind cele patru corvete, evaluat la aproximativ un miliard de euro, condiția este ca navele să fie construite în România, la Șantierul Naval Mangalia.

„România a mai semnat pentru patru nave care costă un miliard de euro. Pentru suma de un miliard de euro nu le-am mai cumpărat, chiar dacă ne grăbeam. Ci am pus condiția ca ele să se construiască la Șantierul Naval Mangalia 2 Mai”, a explicat Miruță.

Specialiștii în domeniul apărării consideră că integrarea viitoarelor sisteme occidentale într-o platformă proiectată și construită în Turcia va reprezenta o provocare tehnică.

Comandorul în rezervă Valentin Mateiu apreciază că procesul ar putea fi unul complex și de durată, având în vedere compatibilizarea senzorilor și sistemelor de armament cu arhitectura navei.

În același timp, România nu a reușit în ultimii 10-15 ani să finalizeze programul pentru construirea celor patru corvete noi în șantierele navale din țară, deși proiectul beneficia de un buget estimat la aproximativ 1,2 miliarde de euro.

Potrivit ministrului Apărării, după instalarea noilor sisteme, „Contraamiral August Roman” va avea capabilități operaționale superioare pentru misiunile desfășurate în Marea Neagră.

„Ceea ce acum este o corvetă va deveni o corvetă mai dotată. Nu înseamnă că este maximul de corvetă. Nu înseamnă că nu vor mai exista alte corvete mai dotate decât asta. Dar este o capabilitate care dă șansa României să pretindă. Pentru că pe noi ne interesează să devenim cât mai relevanți la Marea Neagră”, a declarat Radu Miruță.