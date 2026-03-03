Noi zboruri anulate din cauza situației din Orientul Mijlociu. Anunț pentru pasagerii care urmau să plece de pe Otopeni. Lista

Marți, 28 de zboruri de pe Aeroportul Otopeni au fost anulate din cauza conflictului din Orientul Mijlociu, a anunțat Compania Națională Aeroporturi București (CNAB). Listele oficiale arată că au fost suspendate curse spre și dinspre Tel Aviv, Dubai, Doha, Abu Dhabi, Amman și Manama. Dintre acestea, 15 erau plecări și 13 sosiri.

Zborurile afectate aparțin mai multor companii aeriene, printre care Tarom, El Al Israel Airlines, Flydubai, Wizz Air Malta, Ryanair, Qatar Airways, HiSky Europe, Fly One România și Anima Wings Aviation.

Pasagerii sunt sfătuiți să verifice situația curselor înainte de a se prezenta la aeroport.

Luni, alte 35 de zboruri spre și dinspre mai multe destinații din Orientul Mijlociu au fost anulate pe Aeroportul Internațional Henri Coandă. Printre acestea s-au numărat cursele către Tel Aviv, Dubai, Doha, Ras-Al-Khaimah, Cairo și Amman, afectând 17 plecări și 18 sosiri. Companiile vizate ai fost Tarom, El Al, FlyDubai, Wizz Air, Qatar Airways, Anima Wings, HiSky și IsrAir.

Reprezentanții Companiei Naționale Aeroporturi București au anunțat că monitorizează constant situația împreună cu autoritățile și operatorii aerieni, și au subliniat că siguranța pasagerilor și a traficului aerian rămâne prioritară.

Conflictul a escaladat sâmbătă, după ce Israelul și Statele Unite au lansat atacuri asupra unor obiective din Iran, provocând explozii în Teheran, Tabriz și Isfahan. Ca răspuns, Iranul a atacat baze americane din Bahrain, Qatar și Emiratele Arabe Unite, precum și ținte militare din Israel.

Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că a primit un număr mare de solicitări de asistență consulară, cele mai multe din Emiratele Arabe Unite. Peste 300 de români din Israel au fost repatriați prin Egipt. Reprezentantul MAE, Andrei Țărnea, a precizat că totalul cererilor înregistrate a ajuns la 1.066, fără a include apelurile din Emiratele Arabe Unite, în continuă creștere. Numărul angajaților din centrul de urgență a fost dublat pentru a face față fluxului de solicitări.

Cei mai afectați sunt românii din Dubai și Abu Dhabi, cărora autoritățile locale le permit ședere gratuită pe durata necesară. Pasagerii blocați pe aeroporturi beneficiază de sprijin din partea companiilor aeriene, inclusiv hrană și cazare. MAE nu a raportat victime, însă prioritate au copiii, persoanele în vârstă și cei cu nevoi speciale.