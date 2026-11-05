Ce se întâmplă cu mesajele dintre avocat și client pe WhatsApp sau Telegram

Mesajele și documentele schimbate între avocat și client pe WhatsApp, Telegram, laptop sau alte dispozitive digitale ar trebui să beneficieze de aceeași protecție a secretului profesional ca documentele clasice, potrivit explicațiilor oferite de Traian Briciu, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România. Subiectul a fost discutat în podcastul „Contrapunct”, moderat de Adina Anghelescu, în contextul proiectului de modificare a Legii avocaturii.

Discuția a pornit de la perchezițiile informatice și de la situațiile în care anchetatorii pot ajunge la dispozitivele folosite de un avocat. Adina Anghelescu a ridicat problema conversațiilor cu clientul care pot fi stocate pe WhatsApp, Telegram sau alte platforme.

Traian Briciu a explicat că principiul secretului profesional există deja, dar trebuie adaptat la noile forme de comunicare.

„Discuția asta cu inviolabilitatea secretului profesional e o problemă care s-a adjudecat legislativ în 2017, când s-a modificat legea profesiei de avocat”, a spus acesta.

Președintele UNBR a insistat că protecția nu există pentru confortul avocatului.

„Profesia de avocat și-a afirmat această prerogativă a secretului profesional, care, atenție, nu e o prerogativă a noastră. Noi o exercităm în numele clienților noștri”, a spus Briciu.

Motivul este protejarea conversațiilor dintre client și apărător.

„Faptul că mi s-ar viola secretul profesional nu mă jenează atât pe mine ca avocat. Se jenează pe clientul meu care are dreptul ca conversațiile pe care le are cu mine ca avocat să nu fie probe”, a afirmat acesta.

Briciu a explicat că apărarea nu poate funcționa dacă persoana asistată se teme că orice discuție cu avocatul ar putea ajunge ulterior la anchetatori.

„Clientul trebuie să-ți spună tot, chiar și de e vinovat evident”, a spus acesta.

El a arătat că probele trebuie obținute prin alte mijloace, nu prin conversațiile confidențiale dintre avocat și client.

„Dacă într-adevăr s-ar putea viola secretul profesional și anchetatorul ar putea afla informații utile anchetei lui ca urmare a discuției libere dintre avocat și client, efectul ar fi că clientul respectiv, în timp, nu ar mai spune avocatului tot”, a explicat Briciu. Consecința ar fi o apărare incompletă. „Avocatul va face o apărare în orb”, a spus acesta.

Noile prevederi urmăresc să adapteze principiul existent la realitatea tehnologică actuală.

„Caracterul inviolabil al secretului urmează conținutul, nu forma de stocare”, a explicat Traian Briciu.

Dacă în trecut informațiile avocatului erau păstrate în principal pe hârtie, acum ele pot exista pe telefon, tabletă sau laptop.

„La momentul inițial, mediul digital nu era atât de dezvoltat (...) acum e posibil să-și noteze pe dispozitive mai evoluate”, a spus acesta.

Briciu a subliniat însă că secretul profesional nu reprezintă un scut absolut pentru avocat.

„În niciun caz, legea nu și-a propus (...) că ar genera o inviolabilitate absolută a avocatului”, a spus acesta.

Dacă avocatul este el însuși suspectat de participarea la o infracțiune, situația se schimbă.

„Dacă este participant sau este bănuit că ar fi participant la o infracțiune, situația se schimbă pentru că el nu mai are calitate de avocat în cauza respectivă”, a explicat Briciu.

Întrebat dacă secretul profesional ar putea fi invocat pentru a împiedica o anchetă asupra avocatului, acesta a răspuns: „Nu a fost niciodată, nici până acum, un scut.”

Protecția funcționează, a explicat președintele UNBR, atunci când avocatul își exercită profesia și nu este el însuși subiectul anchetei.