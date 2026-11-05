Legătura feroviară dintre Capitală și principalul pol aerian al țării a primit o infuzie de capacitate. Un nou automotor Siemens Desiro SR20D, cunoscut publicului larg sub denumirea de „Săgeata Albastră”, a revenit oficial în exploatarea curentă pe traseul care conectează Gara de Nord de Aeroportul Henri Coandă. Intervenția tehnică a fost realizată la unitățile de producție din Moldova, demersul asigurând o extindere considerabilă a ciclului de viață al garniturii feroviare.

Conform reprezentanților din industrie, cel de-al 45-lea automotor de acest tip a trecut cu brio testele riguroase din poligon și a fost reintrodus în circuitul public destinat călătorilor.

„Electroputere VFU Paşcani, companie membră a GRAMPET Group, a finalizat revizia capitală de tip R9 la cel de-al 45-lea automotor Siemens Desiro SR20D, cunoscut sub numele de „Săgeata Albastră”. AM 2108 a trecut cu succes proba de parcurs şi a fost reintrodus în serviciul public de transport feroviar săptămâna aceasta, pe ruta Bucureşti Nord - Aeroport Henri Coandă, asigurând transportul călătorilor între Gara de Nord şi principalul aeroport al României”, anunţă, joi, compania într-un comunicat de presă.

Acest tip de reparație generală presupune intervenții tehnice de o complexitate ridicată, al căror scop principal este reconfigurarea parametrilor originali de funcționare și prelungirea duratei de utilizare cu încă 12 ani.

Reabilitarea unui astfel de convoi feroviar implică o serie întreagă de operațiuni meticuloase, de la structura de rezistență și până la finisajele interioare destinate pasagerilor. Din punct de vedere tehnic, lucrările presupun o decuplare totală a componentelor, urmată de reparații capitale sau înlocuiri pentru ansamblurile vitale, cum sunt osiile și boghiurile.

De asemenea, echipele tehnice intervin asupra sistemelor de climatizare, a instalațiilor de încălzire, a rețelelor de alimentare electrică, precum și asupra mecanismelor de la uși, geamuri, scaune și strapontine.

„Toate aceste intervenţii contribuie la creşterea siguranţei şi fiabilităţii în exploatare, la eficienţa funcţionării şi la îmbunătăţirea condiţiilor de confort oferite călătorilor”, se precizează în comunicat.

Siguranța traficului și eficiența frânării, alături de circuitele de alimentare cu combustibil și integritatea caroseriei, sunt readuse la standarde optime de funcționare prin aceste lucrări de anvergură.

Repunerea în funcțiune a acestei garnituri vine într-un moment în care mobilitatea urbană și periurbană din nordul Bucureștiului se confruntă cu blocaje tot mai mari. Pe fondul traficului intens înregistrat în mod constant pe DN1, dezvoltarea infrastructurii pentru Magistrala 6 de metrou creează presiuni temporare asupra fluenței rutiere, transformând calea ferată într-o opțiune preferată de tot mai mulți călători.

„Prezenţa automotorului AM 2108 pe ruta Bucureşti Nord - Aeroport Henri Coandă susţine dezvoltarea unei mobilităţi integrate, în care diferitele moduri de transport se completează reciproc. Conexiunile eficiente dintre transportul feroviar, cel aerian şi reţelele de transport urban sunt esenţiale pentru fluidizarea deplasărilor şi pentru construirea unui sistem de mobilitate adaptat nevoilor actuale ale călătorilor”, se menţionează în comunicat.

Istoricul acestor garnituri pe șinele din România a început în urmă cu mai bine de două decenii, primul tren de acest tip fiind inaugurat la sfârșitul lunii ianuarie 2003, pe ruta care lega Bucureștiul de Pitești și Craiova.

Entitatea industrială responsabilă de aceste lucrări face parte dintr-un holding cu o prezență solidă pe piețele de profil din Europa Centrală și de Sud-Est. Cu o experiență de peste două decenii și jumătate, grupul este un jucător de top în domeniul logisticii și al transportului feroviar de marfă, operând pe teritoriul unor state precum Germania, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Croația, Grecia, Slovenia, Republica Moldova și Macedonia.

Capacitatea operațională a grupului include o flotă de 450 de locomotive și aproximativ 20.000 de vagoane, asigurând tranzitul a peste 15 milioane de tone de marfă în fiecare an. Pe lângă cel mai mare operator privat de transport de marfă – Grup Feroviar Român –, holdingul controlează unități de producție și mentenanță în România și Ungaria, alături de o rețea logistică extinsă în apropierea granițelor estice și în zona Capitalei.