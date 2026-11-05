Accidentul feroviar din Spania. Încă o demisie după tragedia din Toledo

Președintele administratorului infrastructurii feroviare din Spania, Luis Pedro Marco de la Peña, și-a înaintat miercuri, 4 noiembrie 2026, demisia ministrului Transporturilor, Carlos Cuerpo, în urma accidentului feroviar din provincia Toledo, soldat cu cel puțin 69 de morți. Este a doua demisie la nivel înalt în decurs de 24 de ore, după plecarea fostului ministru al Transporturilor, Óscar Puente.

Luis Pedro Marco de la Peña, președintele Adif, instituția care administrează infrastructura feroviară din Spania, a decis să renunțe la funcție la aproximativ o săptămână după coliziunea dintre două trenuri de mare viteză din provincia Toledo.

Demisia a fost înaintată miercuri noului ministru al Transporturilor, Carlos Cuerpo, potrivit informațiilor publicate de presa spaniolă.

În aceeași dimineață, ministrul a participat la o întâlnire cu Marco de la Peña, președintele operatorului feroviar Renfe, Álvaro Fernández Heredia, și secretarul de stat pentru transporturi, José Antonio Santano.

Cu o zi înainte, un oficial guvernamental de rang înalt declarase pentru POLITICO că nu existau planuri privind înlăturarea președintelui Adif. Acesta respinsese și informațiile referitoare la o posibilă demisie a ministrului Óscar Puente. Adif este instituția care gestionează infrastructura feroviară spaniolă, inclusiv sistemele de semnalizare și controlul circulației trenurilor.

Retragerea lui Marco de la Peña a venit la o zi după ce Óscar Puente și-a anunțat demisia din funcția de ministru al Transporturilor, pe 3 noiembrie. Fostul ministru și-a motivat decizia prin gravitatea accidentelor feroviare produse în Spania în cursul acestui an.

„Nu pot rămâne în funcție după două accidente de o asemenea gravitate în mai puțin de un an, indiferent cât de diferite sunt acestea și indiferent dacă am sau nu o responsabilitate directă pentru ele”, a declarat Puente la momentul anunțului demisiei, potrivit agenției EFE.

Cele două plecări au avut loc după accidentul din Toledo, în care două trenuri de mare viteză s-au ciocnit, provocând moartea a cel puțin 69 de persoane.

Alte câteva zeci de persoane au fost rănite în urma coliziunii.

Tragedia din provincia Toledo este al doilea accident mortal în care au fost implicate trenuri de mare viteză în Spania de la începutul anului.

Primul s-a produs în ianuarie, în apropierea localității Adamuz, din sudul țării, unde două trenuri au deraiat.

În urma acelui accident, cel puțin 45 de persoane și-au pierdut viața, iar alte 170 au fost rănite.

Accidentul din Toledo, produs la sfârșitul lunii octombrie, a provocat un bilanț și mai mare al victimelor, fiind urmat de demisiile celor doi oficiali responsabili de domeniul transporturilor și al infrastructurii feroviare.