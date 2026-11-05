Parlamentul României trece printr-un proces accentuat de fragmentare politică, după ce mai mulți senatori și deputați aleși pe listele SOS România și POT au decis să părăsească formațiunile care i-au trimis în Legislativ și să își construiască propriile proiecte politice. Trei noi partide au fost înscrise recent în Registrul Partidelor Politice, având printre fondatori și actuali parlamentari.

Noile formațiuni sunt JUST, PACE – Întâi România și LA DISPOZIȚIA TA. Acestea au fost înființate de aleși care au rupt legăturile cu partidele pe listele cărora au candidat la alegerile parlamentare. Separat, pe scena politică activează și UNIT, un proiect lansat anterior de foști parlamentari POT, care a pierdut între timp o parte dintre susținători.

Apariția noilor formațiuni vine după o criză guvernamentală care s-a întins pe 168 de zile, de la demiterea Guvernului Bolojan până la instalarea Executivului condus de Niculescu. Fragmentarea Legislativului are loc într-un moment în care actuala guvernare nu dispune de o majoritate solidă.

Dumitru Coarnă, ales deputat de București pe listele SOS România, a pus bazele partidului JUST, care are sloganul „Justiție socială pentru România”. Formațiunea are sediul central în municipiul Iași, iar deputatul a fost ales președinte la Congresul organizat pe 25 octombrie.

Coarnă a rămas fără afiliere politică după ce și-a anunțat plecarea din SOS România, la 31 martie 2025. Decizia a venit pe fondul unor dispute cu liderul partidului, Diana Șoșoacă, despre care deputatul a spus că „a adresat injurii” atât electoratului suveranist, cât și lui Călin Georgescu.

Înregistrarea partidului JUST și înscrierea în Registrul Partidelor Politice au devenit definitive pe 7 octombrie.

Deputatul și-a explicat decizia de a lansa noua formațiune prin nemulțumirile față de modul în care partidele parlamentare votează proiectele legislative.

„De ce am simțit nevoia să înființez partidul JUST? În Parlament, partidele care se atacă zilnic la televizor ajung să voteze împreună când sunt în joc miliarde de euro din bani publici”, și-a explicat deputatul alegerea.

Coarnă a oferit și exemplul votului din 31 iulie 2026 pentru proiectul legislativ PL-x 528/2026, devenit Legea nr. 171/2026, referitor la fondurile necesare achiziției de gaze de la OMV Petrom, estimate la 2,43 miliarde de euro.

„PSD, PNL, USR, AUR, SOS, UDMR și minoritățile naționale au votat pentru. Inclusiv 45 de deputați AUR și 10 deputați SOS! Unde mai este suveranismul? Unde este apărarea interesului național? Unde sunt principiile pe care aceste partide le invocă în fața românilor?”, a adăugat Coarnă.

Printre obiectivele anunțate de JUST se numără majorarea salariilor, reducerea numărului de parlamentari la maximum 300, diminuarea birocrației, creșterea redevențelor pentru exploatarea resurselor naturale, combaterea corupției și recuperarea prejudiciilor.

„Pentru mine, justiția socială înseamnă salarii și pensii din care oamenii să poată trăi, prețuri corecte la energie, protejarea producătorilor români și folosirea responsabilă a banilor publici. Nu poți vorbi despre patriotism și suveranitate doar în campaniile electorale. Aceste principii trebuie să se regăsească în fiecare vot din Parlament”, arată Coarnă.

Trei parlamentari aleși pe listele SOS România au înființat formațiunea PACE – Întâi România, cunoscută și sub denumirea prescurtată PACE-RO. Partidul a fost înscris în Registrul Partidelor Politice pe 25 septembrie și are sediul în orașul Voluntari, județul Ilfov, într-o cameră aflată la subsolul unui imobil.

Președintele fondator este senatorul Ninel Peia, ales în circumscripția Prahova. Funcția de prim-vicepreședinte îi revine senatorului Clement Sava, iar cea de secretar general deputatului Mădălin Făget. Cei doi au fost aleși în circumscripția Constanța.

Formațiunea se descrie drept „o formațiune politică națională, creștină și conservatoare”, cu misiunea de „a transforma principiile suveraniste în politici publice corecte”. Liderii săi o prezintă drept „alternativa curată” la AUR.

Ninel Peia susține că formațiunea condusă de George Simion a întrerupt dialogul cu celelalte grupări suveraniste și „a ales să își atace frații de același sânge”.

Programul PACE-RO include relansarea economiei naționale, protejarea capitalului românesc, valorificarea resurselor energetice și minerale, consolidarea instituțiilor statului, respectarea drepturilor și libertăților fundamentale și promovarea competenței în administrația publică.

Reprezentanții partidului consideră că suveranismul trebuie susținut prin măsuri legislative și programe economice, nu doar prin mesaje electorale.

O altă formațiune politică înscrisă recent în registrul partidelor este LA DISPOZIȚIA TA, înființată de deputații Mariana Vârgă și Dorin Popa. Partidul a fost înregistrat pe 14 septembrie.

Mariana Vârgă este deputat de București și a obținut mandatul pe listele SOS România. În prezent, activează ca afiliat în grupul parlamentar UPR.

Dorin Popa reprezintă județul Argeș în Camera Deputaților. Acesta a candidat pe listele POT, iar în prezent este afiliat grupului parlamentar PSD.

Noua formațiune are ca siglă un volan și folosește sloganul „Voi decideți drumul”. Sediul partidului se află într-un sat din comuna Ighiu, județul Alba.

Președintele interimar este Mariana Vârgă, fost președinte al Tribunalului Argeș.

Un alt proiect politic cu reprezentare parlamentară este Uniunea Națională pentru Inovație și Tradiție, cunoscută sub numele UNIT. Formațiunea a fost înregistrată la finalul anului trecut și a fost susținută inițial de șapte parlamentari care au obținut mandate pe listele POT.

Între timp, grupul a pierdut o parte dintre membri. Doi dintre senatorii care au inițiat proiectul, Ștefan Borțun și Liviu Fodoca, s-au afiliat PNL.

Sediul central al partidului se află într-un apartament din București, iar funcția de președinte este ocupată de deputatul Aurora Tasica Simu, aleasă în circumscripția Cluj.

Formațiunea își descrie orientarea politică printr-un mesaj care se distanțează de împărțirea tradițională între stânga și dreapta.

„Nu suntem nici de stânga, nici de dreapta. Suntem de partea lucrurilor care funcționează”, se arată în descrierea partidului, potrivit site-ului oficial.

Reprezentanții UNIT susțin că proiectul politic urmărește identificarea problemelor comunităților și propunerea unor soluții practice.

„Suntem un proiect politic deschis, construit împreună cu cetățenii. Nu ne-am născut din doctrine sau tipare politice prăfuite, ci din viața de zi cu zi a comunităților. Identificăm problemele așa cum sunt trăite și oferim soluții pragmatice, curate și eficiente. Un partid sincretic îmbină idei din mai multe ideologii pentru a produce soluții practice, nu doctrinare. Aceasta nu este o ambiguitate, ci o alegere conștientă”, potrivit acestora.