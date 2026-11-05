Un model de inteligență artificială poate să-și îmbunătățească abilitatea de a prezice următorul simbol fără să fie antrenat pe informații din lumea reală. Cercetători de la Universitatea Tel Aviv și Universitatea Stanford au testat o metodă în care un model generează secvențe pentru antrenarea unui alt sistem AI, iar acesta își dezvoltă capacitatea de predicție folosind exercițiile create.

Rezultatele studiului, publicat pe platforma arXiv, au fost prezentate miercuri de Universitatea Tel Aviv. Cercetarea urmărește o alternativă la antrenarea bazată exclusiv pe colecții extinse de materiale produse de oameni.

Metoda presupune utilizarea a două modele informatice cu roluri diferite. Primul generează secvențe de simboluri, iar al doilea este antrenat să identifice și să prezică simbolul care urmează.

Pe parcursul procesului, modelul generator își modifică treptat secvențele pentru a produce exerciții care îmbunătățesc performanța celui de-al doilea model. Astfel, cele două sisteme participă la un proces de antrenare în care datele necesare învățării sunt create artificial, fără a proveni din informații despre lumea reală.

Cercetătorii au evaluat metoda pe mai multe tipuri de date, printre care limbaj, imagini, sunete, muzică, cod informatic și secvențe ADN.

În experimente, capacitatea modelului de a face predicții s-a îmbunătățit odată cu creșterea resurselor de calcul utilizate în timpul antrenării.

Cercetătorii precizează că antrenarea exclusiv pe date generate artificial nu îi permite unui model să învețe informații factuale despre lumea reală, dacă nu este expus la astfel de informații.

Metoda ar putea fi utilizată în dezvoltarea unor sisteme de inteligență artificială care să învețe mai eficient atunci când sunt antrenate ulterior pe date reale.