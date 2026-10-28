Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a precizat miercuri seară că recuperarea datoriilor la bugetul de stat se face după aceleași reguli pentru toate categoriile de debitori, inclusiv partidele politice. Reacția instituției vine după ce președintele Autorității Electorale Permanente (AEP), Adrian Țuțuianu, a anunțat că a sesizat ANAF în legătură cu suma de peste 14 milioane de lei pe care Partidul Național Liberal trebuie să o restituie bugetului de stat.

PNL a pierdut definitiv procesul cu AEP, iar Înalta Curte de Casație și Justiție a stabilit că partidul trebuie să returneze 14.117.378,04 lei, bani folosiți pentru promovarea cărții fostului lider liberal Nicolae Ciucă.

ANAF a transmis că procedurile de colectare și recuperare a creanțelor bugetare se aplică unitar și nediscriminatoriu, indiferent dacă debitorii sunt persoane fizice, companii sau partide politice.

„Indiferent dacă debitorii sunt persoane fizice, persoane juridice sau partide politice și indiferent de încadrarea acestora în categoria contribuabililor mari, mijlocii sau mici, ANAF aplică mecanismele legale de colectare a obligațiilor restante, cu respectarea condițiilor și particularităților prevăzute de legislația aplicabilă”, a precizat instituția într-un comunicat.

Potrivit agenției, recuperarea creanțelor bugetare nu presupune automat poprirea conturilor sau sechestrarea bunurilor. Procedura include mai multe etape, iar executarea silită nu este singura modalitate prin care pot fi stinse obligațiile restante.

Conform Codului de procedură fiscală, obligațiile neachitate la termen devin restante și intră în procedurile legale de colectare. Debitorii pot achita sumele voluntar sau pot apela la alte modalități prevăzute de lege, inclusiv compensarea.

Executarea silită începe prin comunicarea somației, însoțită de un exemplar al titlului executoriu. De la primirea somației, debitorul are la dispoziție 15 zile pentru a achita obligația restantă sau pentru a notifica organul fiscal cu privire la intenția de a iniția procedura de mediere.

Medierea permite clarificarea sumelor înscrise în somație și analizarea situației economico-financiare a debitorului, pentru identificarea unor soluții legale de stingere a datoriei.

Dacă datoria nu este achitată și nu există o cauză legală de suspendare a procedurii, organul fiscal poate continua executarea silită prin măsurile prevăzute de Codul de procedură fiscală.

Printre acestea se numără:

-poprirea sumelor urmăribile din conturile bancare ale debitorului;

-poprirea sumelor pe care alte persoane fizice sau juridice le datorează debitorului, în condițiile legii;

-instituirea sechestrului și valorificarea bunurilor mobile sau imobile.

ANAF precizează că aceste măsuri sunt aplicate cu respectarea termenelor și condițiilor legale.

Contribuabilii care se confruntă cu dificultăți financiare pot solicita eșalonarea la plată, în condițiile prevăzute de Codul de procedură fiscală. Dacă cererea este aprobată, obligațiile pot fi achitate în rate, pe o perioadă stabilită potrivit legii, iar executarea silită pentru sumele incluse în eșalonare se suspendă în condițiile legale.

Instituția a subliniat că obiectivul procedurilor este recuperarea creanțelor datorate bugetului general consolidat, în funcție de situația juridică și fiscală a fiecărui debitor.

Președintele AEP, Adrian Țuțuianu, a declarat că instituția s-a judecat cu PNL pentru recuperarea sumei de 14 milioane de lei și că nu a putut începe executarea silită înainte de soluționarea definitivă a litigiului. După pronunțarea hotărârii definitive, AEP a informat ANAF, iar Țuțuianu a spus că așteaptă ca agenția să înceapă procedurile de recuperare.

Suma de 14.117.378,04 lei reprezintă bani pe care partidul i-a folosit pentru promovarea cărții fostului președinte al PNL, Nicolae Ciucă.

Liderul liberal Ilie Bolojan a declarat că, la sfârșitul anului 2024, când a preluat conducerea partidului, PNL avea datorii importante. O parte dintre acestea au fost achitate, iar restul urmează să fie plătite, inclusiv suma stabilită în procesul cu AEP.

„Nu mă voi plânge de greaua moștenire. Instanța a considerat că modalitatea prin care PNL a făcut acele panouri nu a fost conformă cu prevederile legale”, a declarat Ilie Bolojan.

Liderul liberal a afirmat că partidul trebuie să își gestioneze finanțele astfel încât să evite acumularea unor datorii și a făcut referire la responsabilitatea celor care au gestionat organizația în 2024.