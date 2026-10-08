Jandarmii au intervenit joi, 8 octombrie, în centrul municipiului Sibiu, după ce suporterii echipelor CSA Steaua București și Poli Timișoara au încercat să se confrunte înaintea partidei din etapa a noua a Ligii 2. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene, iar în urma incidentelor au fost aplicate 12 sancțiuni contravenționale. Trei suporteri au avut nevoie de îngrijiri medicale.

Incidentele au avut loc în zona centrală a Sibiului, înaintea meciului dintre CSA Steaua București și Politehnica Timișoara, programat joi pe Stadionul Municipal. Cele două grupuri de suporteri au încercat să ajungă în același loc, iar jandarmii au intervenit pentru a împiedica o confruntare directă.

Potrivit Grupării de Jandarmi Mobile Brașov, forțele de ordine au însoțit galeriile pe traseele stabilite și au încercat să mențină distanța între acestea.

Reprezentanții Jandarmeriei au anunțat că suporterii celor două formații s-au provocat reciproc de mai multe ori, iar tensiunile au crescut în timpul deplasării prin centrul orașului.

În momentul intervenției, asupra jandarmilor au fost aruncate sticle și obiecte de mobilier urban. Pentru a împiedica escaladarea conflictului și apropierea celor două galerii, forțele de ordine au utilizat echipamentele din dotare, inclusiv substanțe iritant-lacrimogene.

Intervenția a avut drept scop separarea grupurilor și prevenirea unor incidente suplimentare înaintea partidei de fotbal.

În urma incidentelor, jandarmii au aplicat 12 sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor fiind de 3.300 de lei. În cazul unui suporter, pe lângă o amendă de 100 de lei, autoritățile au dispus și interzicerea accesului la competiții și jocuri sportive pentru o perioadă de șase luni. Totodată, forțele de ordine au constatat trei fapte de natură penală. Două dintre acestea privesc utilizarea materialelor pirotehnice, iar cea de-a treia se referă la deținerea unor substanțe interzise.

Cercetările continuă pentru stabilirea împrejurărilor în care s-au produs incidentele și identificarea tuturor persoanelor implicate.

În timpul incidentelor, trei suporteri au avut nevoie de asistență medicală. Aceștia au fost îngrijiți la fața locului, însă au refuzat ulterior să fie transportați la spital.

Autoritățile continuă verificările pentru identificarea persoanelor care au participat la altercații sau au încălcat legislația în timpul deplasării către stadion.

Jandarmii au stabilit măsuri suplimentare pentru plecarea suporterilor de la Stadionul Municipal din Sibiu, după încheierea partidei.

Cele două galerii urmează să părăsească zona stadionului la intervale diferite și pe trasee separate, pentru a evita noi confruntări.

De asemenea, forțele de ordine vor analiza imaginile operative înregistrate în timpul incidentelor, astfel încât persoanele care au încălcat legea să poată fi identificate și sancționate.

Meciul dintre CSA Steaua București și Politehnica Timișoara, din etapa a noua a Ligii 2, este programat joi, la Sibiu.