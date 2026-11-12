Republica Moldova. Securitatea regională, scumpirea energiei în contextul tensiunilor geopolitice și consolidarea capacității Republicii Moldova de a face față crizelor s-au aflat pe agenda discuțiilor purtate de Maia Sandu cu liderii europeni, la Summitul Comunității Politice Europene de la Dublin. Reuniunea a avut loc pe 12 noiembrie. Un alt subiect abordat a fost avansarea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Liderul de la Chișinău a discutat aceste teme în cadrul mai multor întrevederi cu oficiali europeni. După reuniuni, Maia Sandu a transmis că sprijinul partenerilor externi este important pentru Republica Moldova. Asta în contextul provocărilor de securitate și economice din regiune.

„Azi, la Summitul Comunității Politice Europene de la Dublin, am discutat despre securitatea regiunii noastre, despre impactul instabilității geopolitice asupra prețurilor la energie, despre întărirea rezilienței Moldovei și despre următorii pași în aderarea țării noastre la Uniunea Europeană”, a scris șefa statului pe rețelele sociale.

Maia Sandu le-a mulțumit liderilor și partenerilor europeni pentru susținerea acordată Republicii Moldova. Totodată, a reafirmat că autoritățile de la Chișinău vor continua demersurile pentru integrarea europeană.

„Cu parteneri de nădejde alături, Moldova depășește perioadele grele și își construiește, pas cu pas, viitorul în Uniunea Europeană”, a transmis președinta.

Pe lângă discuțiile cu liderii europeni, Maia Sandu a avut, în marja summitului, o întrevedere bilaterală cu președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliyev.

Cei doi oficiali au discutat despre relațiile dintre Republica Moldova și Azerbaidjan, cu accent pe dezvoltarea cooperării economice și comerciale. Pe agenda întâlnirii s-au aflat și agricultura, precum și colaborarea în domeniul energetic.

Potrivit informațiilor publicate de Președinția Azerbaidjanului, Maia Sandu a exprimat interesul Republicii Moldova pentru extinderea cooperării energetice cu statul caspic. Șefa statului i-a mulțumit lui Ilham Aliyev pentru sprijinul oferit în consolidarea securității energetice a țării.

Discuția are loc în contextul eforturilor Chișinăului de a-și diversifica sursele de aprovizionare cu energie și de a reduce dependențele care pot deveni vulnerabilități în perioade de instabilitate regională. Azerbaidjanul dispune de rezerve importante de gaze naturale și este un actor relevant pe piața energetică din regiunea Caspică.

Cei doi președinți au făcut referire și la contactele anterioare, inclusiv la întâlnirile și vizitele reciproce desfășurate la nivel înalt.

Comunitatea Politică Europeană este un format de cooperare și dialog la nivel înalt, la care participă șefi de stat și de guvern din aproape 50 de țări europene, alături de reprezentanți ai instituțiilor Uniunii Europene.

Platforma a fost lansată în 2022, după declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina. Scopul reuniunilor este de a facilita discuțiile dintre liderii europeni pe teme precum securitatea, stabilitatea, cooperarea politică și provocările comune ale continentului. Summiturile sunt organizate de două ori pe an. Reuniunile au loc alternativ într-un stat membru al Uniunii Europene și într-o țară din afara blocului comunitar.

Republica Moldova a găzduit summitul Comunității Politice Europene pe 1 iunie 2023, la Castelul Mimi, în localitatea Bulboaca. Evenimentul a adus atunci în țară zeci de lideri europeni și a reprezentat una dintre cele mai importante reuniuni diplomatice organizate de Chișinău.