Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapelor 13 și 14 din Superliga. Meciurile se vor disputa în perioada 23 octombrie – 2 noiembrie, iar printre cele mai așteptate confruntări se numără derby-ul dintre FCSB și Rapid, precum și duelul dintre Universitatea Cluj și FCSB.

Etapa a 13-a va începe vineri, 23 octombrie, cu partida FC Botoșani – Petrolul Ploiești, programată de la ora 18.00. În aceeași zi, de la ora 21.00, Corvinul Hunedoara va întâlni Universitatea Cluj.

Sâmbătă, 24 octombrie, sunt programate două partide. FK Csikszereda Miercurea Ciuc va juca împotriva celor de la FC Voluntari, de la ora 18.00, iar CFR Cluj și Dinamo se vor întâlni de la ora 21.00.

Duminică, 25 octombrie, FC Argeș va primi vizita formației UTA Arad, de la 16.30, în timp ce Sepsi OSK Sfântu Gheorghe va întâlni Universitatea Craiova, de la ora 19.00.

Etapa se va încheia luni, 26 octombrie, cu Farul Constanța – Oțelul Galați, de la ora 18.00, și derby-ul FCSB – Rapid, programat la ora 21.00.

Runda a 14-a va debuta vineri, 30 octombrie, cu partida Petrolul Ploiești – CFR Cluj, de la ora 20.30.

Sâmbătă, 31 octombrie, Oțelul Galați va juca împotriva lui Sepsi OSK, de la 15.30, FC Voluntari va întâlni Farul Constanța, de la 18.00, iar Dinamo va primi vizita celor de la UTA Arad, de la ora 21.00.

Duminică, 1 noiembrie, Universitatea Craiova va întâlni FC Botoșani, de la 18.00. Tot în acea zi, de la ora 21.00, este programat duelul Universitatea Cluj – FCSB.

Ultimele două partide ale etapei se vor disputa luni, 2 noiembrie. Corvinul Hunedoara va întâlni FC Argeș, de la ora 18.00, iar Rapid va juca împotriva formației FK Csikszereda Miercurea Ciuc, de la ora 21.00.

Toate partidele din cele două etape vor fi transmise în direct de Prima Sport și Digi Sport.