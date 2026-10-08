Sport

Când se joacă FCSB-Rapid. Programul etapelor 13 și 14 din Superliga

Când se joacă FCSB-Rapid. Programul etapelor 13 și 14 din SuperligaFCSB. Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Liga Profesionistă de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapelor 13 și 14 din Superliga. Meciurile se vor disputa în perioada 23 octombrie – 2 noiembrie, iar printre cele mai așteptate confruntări se numără derby-ul dintre FCSB și Rapid, precum și duelul dintre Universitatea Cluj și FCSB.

Programul etapei 13

Etapa a 13-a va începe vineri, 23 octombrie, cu partida FC Botoșani – Petrolul Ploiești, programată de la ora 18.00. În aceeași zi, de la ora 21.00, Corvinul Hunedoara va întâlni Universitatea Cluj.

Sâmbătă, 24 octombrie, sunt programate două partide. FK Csikszereda Miercurea Ciuc va juca împotriva celor de la FC Voluntari, de la ora 18.00, iar CFR Cluj și Dinamo se vor întâlni de la ora 21.00.

Duminică, 25 octombrie, FC Argeș va primi vizita formației UTA Arad, de la 16.30, în timp ce Sepsi OSK Sfântu Gheorghe va întâlni Universitatea Craiova, de la ora 19.00.

Valul de vindecători paranormali și guru spirituali de după 1989 a venit din Rusia. Armele Războiului Rece Parapsihologic, abandonate la televizor
Valul de vindecători paranormali și guru spirituali de după 1989 a venit din Rusia. Armele Războiului Rece Parapsihologic, abandonate la televizor
Băuturile dietetice, la fel de utile la slăbit precum apa, arată un studiu științific
Băuturile dietetice, la fel de utile la slăbit precum apa, arată un studiu științific

Etapa se va încheia luni, 26 octombrie, cu Farul Constanța – Oțelul Galați, de la ora 18.00, și derby-ul FCSB – Rapid, programat la ora 21.00.

Programul etapei a 14-a

Runda a 14-a va debuta vineri, 30 octombrie, cu partida Petrolul Ploiești – CFR Cluj, de la ora 20.30.

Sâmbătă, 31 octombrie, Oțelul Galați va juca împotriva lui Sepsi OSK, de la 15.30, FC Voluntari va întâlni Farul Constanța, de la 18.00, iar Dinamo va primi vizita celor de la UTA Arad, de la ora 21.00.

Otelul Galati

Otelul Galati. Sursa foto: Facebook

Duminică, 1 noiembrie, Universitatea Craiova va întâlni FC Botoșani, de la 18.00. Tot în acea zi, de la ora 21.00, este programat duelul Universitatea Cluj – FCSB.

Ultimele două meciuri, luni

Ultimele două partide ale etapei se vor disputa luni, 2 noiembrie. Corvinul Hunedoara va întâlni FC Argeș, de la ora 18.00, iar Rapid va juca împotriva formației FK Csikszereda Miercurea Ciuc, de la ora 21.00.

Toate partidele din cele două etape vor fi transmise în direct de Prima Sport și Digi Sport.

Stiri calde

11:25 - Au regretat interviul cu Oprah? Harry și Meghan primesc o replică tăioasă

11:17 - Când se joacă FCSB-Rapid. Programul etapelor 13 și 14 din Superliga

11:07 - UE trimite României și Bulgariei imagini din satelit cu atacurile din Marea Neagră

10:59 - Ambasadorul SUA în Israel, critici pentru „Jihad Mandami”. Manifestații pro-Hamas în multe orașe din SUA

10:51 - Mihai Trăistariu, venituri importante din turism în 2026. Cât a câștigat din garsonierele de pe litoral

10:41 - A început nebunia după ce criminala Christa Pike a supraviețuit execuției. Ce spune mătușa care a crescut-o

HAI România!

H.D. Hartmann, despre Israel la trei ani de la atacul Hamas: „Nu mai avem loc de întoarcere. Asta va fi politica israeliană”

H.D. Hartmann, despre Israel la trei ani de la atacul Hamas: „Nu mai avem loc de întoarcere. Asta va fi politica isra...

Ce urmează pentru Trump după votul din 3 noiembrie. Hartmann: „Încă are capacitatea de a întoarce rezultatul”

Ce urmează pentru Trump după votul din 3 noiembrie. Hartmann: „Încă are capacitatea de a întoarce rezultatul”

Analiza lui H.D. Hartmann: America votează, războaiele continuă

Analiza lui H.D. Hartmann: America votează, războaiele continuă

Proiecte speciale