Procesul dintre Clubul Sportiv al Armatei Steaua București și Fotbal Club FCSB S.A. înregistrează progrese importante, în contextul în care litigiile de lungă durată dintre cele două formații au fost, în mare parte, tranșate de-a lungul anilor. Această succesiune de decizii judecătorești a făcut posibilă reluarea disputei cu miza financiară cea mai ridicată, în care clubul militar pretinde despăgubiri de 36,8 milioane de euro, sumă bazată pe o evaluare efectuată în anul 2016.

Reprezentanții clubului militar susțin că Gigi Becali a obținut beneficii materiale prin utilizarea fără drept a mărcii reprezentative pentru cel mai titrat club din fotbalul românesc.

Tribunalul București a pronunțat o nouă hotărâre în acest dosar complex, aprobând efectuarea unei expertize contabile menite să clarifice aspectele financiare relevante. Totodată, instanța a stabilit ca următorul termen de judecată să aibă loc la data de 3 februarie 2027. Soluția oferită astăzi de Tribunalul București detaliază aspectele tehnice pe care expertul contabil va trebui să le elucideze pentru stabilirea corectă a situației financiare din perioada vizată.

Conform documentului oficial emis de instanță, obiectivele trasate expertului sunt împărțite între solicitările venite din partea reclamantei și cele ale pârâtei. Instanța a precizat că obiectivele 1 și 2 propuse de pârâtă au fost respinse ca fiind inutile pentru soluționarea cauzei, în timp ce altele au primit o altă interpretare juridică:

să se determine care sunt veniturile (cifra de afaceri) realizate de pârâtă ca urmare a prestării de servicii şi/sau livrării de produse sub denumirea „STEAUA” în perioada 2004-31.12.2014, defalcat pe fiecare an şi în total, distinct de veniturile obţinute din alte activităţi, cu indicarea documentelor financiar-contabile din care rezultă (registre contabile, facturi, balanţe de verificare, situaţii financiare anuale).

⁠să se determine care este profitul net obţinut de către pârâtă din veniturile stabilite la obiectivul 1 în perioada 2004-31.12.2014, defalcat pe fiecare an şi în total.

să se determine, în ipoteza în care pârâta ar fi solicitat titularului autorizarea de a folosi marca „STEAUA”, cuantumul redevenţei/remuneraţiei pe care ar fi datorat-o pentru perioada 2004–31.12.2014, determinate pe baza practicilor de piaţă (licenţe comparabile din acelaşi sector de activitate) şi a metodologiei de evaluare pe care expertul o va indica şi fundamenta.

să se precizeze dacă, în funcţie de documentele puse la dispoziţie, există mai multe metode economice rezonabile de cuantificare a sumelor determinate la obiectivele 1, 2 şi 3 şi, în această situaţie, să fie prezentate distinct rezultatele obţinute prin metodele relevante, cu explicarea diferenţelor dintre acestea.

să se determine veniturile realizate de reclamantă în perioada 2004 – 31.12.2014 din exploatarea mărcilor STEAUA (folosire proprie, licenţe, cesiuni, sponsorizări sau alte contracte având ca obiect mărcile), pentru servicii aferente unui club profesionist de fotbal, defalcat pe fiecare an şi în total, cu indicarea contractelor în temeiul cărora au fost obţinute şi, în cazul licenţelor, a cotei de redevenţă sau a sumei convenite.

să se precizeze dacă reclamanta a înregistrat o diminuare a veniturilor proprii, în perioada 2004 – 31.12.2014, faţă de perioadele anterioare, exclusiv din serviciile de fotbal profesionist.

Obiectivele 6 şi 7 propuse de reclamantă nu sunt veritabile obiective, ci îndrumări date expertului în efectuarea expertizei, astfel că nu le încuviinţează. Respinge ca nefiind utile cauzei obiectivele 1 şi 2 solicitate de pârâtă.

Din punct de vedere procedural, obiectivele 1-4 au fost stabilite în favoarea reclamantei, în timp ce obiectivele 5 și 6 vin în sprijinul pârâtei. Instanța a dispus achitarea unui onorariu provizoriu aferent expertizei contabile în cuantum de 5000 de lei, sumă care va fi suportată de părți în mod proporțional: 3000 de lei de către reclamantă și 2000 de lei de către pârâtă.

Conform dispozițiilor Tribunalului București, reclamanta a depus deja dovada achitării propriei părți din onorariul de expert, în timp ce pârâta a fost citată pentru a depune dovada achitării sumei de 2000 de lei în termen de 5 zile de la primirea citației, sub sancțiunea decăderii din expertiza încuviințată.