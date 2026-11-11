Perioada de liniște a apus la formația roș-albastră, după ce seria victoriilor obținute sub comanda lui Laurențiu Reghecampf s-a întrerupt brusc. Echipa a înregistrat trei eșecuri consecutive, unul în Cupa României împotriva unei divizionare secunde, urmat de două înfrângeri în Superliga.

Patronul Gigi Becali a intervenit public în repetate rânduri, a fost prezent pe stadion la eșecul cu Corvinul Hunedoara și a avertizat că va opera schimbări majore, fiind extrem de nemulțumit de riscul ca echipa să rateze din nou play-off-ul pentru al doilea an consecutiv. Primele măsuri au fost deja implementate la nivelul staff-ului tehnic.

În acest context tensionat, comentatorul și jurnalistul Costi Mocanu susține că nimic nu este lăsat la voia întâmplării și că patronul are, în realitate, un plan bine definit.

Marți seară, Gigi Becali a confirmat că, începând de miercuri, Mihai Pintilii va fi al doilea secund al lui Laurențiu Reghecampf. De asemenea, finanțatorul a anunțat cooptarea lui Costin Curelea în staff, în ciuda criticilor publice venite anterior din partea lui MM Stoica privind modul în care acesta s-a comportat la lotul național U21 cu tinerii jucători de la FCSB, Pădurariu și Stoian. În plus, apropiații lui MM, Alin Stoica și Florin Cernat, au fost îndepărtați de la club.

Deși l-a criticat în mod repetat în ultimele declarații publice, Gigi Becali a susținut în mod constant că președintele Consiliului de Administrație este singurul care va rămâne la echipă, omul cu care merge până „în pânzele albe”.

„Vor mai fi două-te-ri persoane care vor pleca. Pleacă pentru că trebuie să-și asume cineva răspunderea. Nu am cum să-l protejez pe MM. Dacă se supără, este problema lui, dar nu pot să las clubul așa. Ca să dai 50.000 de euro salariu și să te coste un jucător precum Boutoutaou trei milioane în trei ani... Cine a făcut asta? Cred că MM a fost neglijent. Departe de mine gândul că cineva a făcut-o intenționat, este vorba despre indolență”, spunea Gigi Becali marți seară, după ce luni anunța: „Revoluție fac acum! Singurul care rămâne e MM, atât. Cu care sunt toată viața până la final, așa cum am promis. Nu vreau să-i fac niciodată pe dușmanii lui MM să se bucure de răul lui. Niciodată în viață nu-l fac de râs pe MM. Până la moarte, nu îl voi da afară pe MM Stoica de la FCSB. Numai că îl mai beștelesc și pe el. (n.r. În rest, toți ceilalți sunt dispensabili? Inclusiv Reghecampf?) Da, toți, oricine pleacă oricând!”, spunea Becali, la Fanatik.

Numele vehiculat de Costi Mocanu pentru banca tehnică este Marius Șumudică, tehnicianul care a colaborat cu succes cu Denis Drăguș în Turcia, reușită pe care atacantul nu a reușit să o repete deocamdată la FCSB, fiind afectat de numeroase accidentări.

În prezent, Marius Șumudică o pregătește pe CFR Cluj, formație aflată pe locul 9, cu 19 puncte, la finalul turului, pe fondul unor dificultăți financiare. Situația s-ar putea schimba radical în luna decembrie, când echipa riscă să fie penalizată cu 3 puncte, moment în care antrenorul este decis să plece.