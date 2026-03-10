Mirel Rădoi: Gigi Becali mi-a promis libertate în deciziile tehnice

Mirel Rădoi, noul antrenor principal al echipei FCSB, a anunțat în prima conferință de presă după instalarea în funcție, că patronul clubului, Gigi Becali, i-a promis că nu se va implica în aspectele tehnico-tactice ale echipei.

Întrebat dacă Gigi Becali, cunoscut pentru implicarea în deciziile antrenorilor, i-a garantat că nu va interveni în activitatea echipei, tehnicianul a explicat că a primit o astfel de promisiune, însă consideră că nicio garanție nu poate fi absolută.

„Mi-a promis acest lucru. Până la urmă dacă m-a convins... e foarte greu să ai siguranţă 100% de la cineva. Niciun contract nu îţi dă garanţie 100%, indiferent de clauza pe care o ai... şi au fost în trecut episoade şi la acest club. Noi suntem până în vară (n.r. - el şi stafful său), indiferent de situaţie, nu vorbim de schimbări, de primul 11, despre sistem de joc şi aşa mai departe".

Antrenorul a spus că, înainte de a accepta funcția, nu a impus multe condiții patronului clubului, dar discuțiile au fost directe în privința obiectivelor și a modului de lucru.

„Foarte multe condiţii nu am pus. Discuţiile au fost însă foarte clare, suntem aici să încercăm să ducem echipa în calificările pentru Conference League, să jucăm acel baraj cu locul 3... şi să fim lăsaţi să ne facem treaba. Astea au fost condiţiile. În rest nu am avut nimic de adăugat. Naşul a înţeles acest lucru şi de asta suntem aici toţi, ca lucrurile să fie repartizate la fiecare departament, iar la final, fiecare pe departamentul lui, să îşi asume responsabilitatea. Şi el a fost de acord cu acest lucru. Discuţiile au fost simple, pentru că a fost vorba despre ajutor", a precizat Rădoi.

Întrebat dacă există posibilitatea să continue la FCSB și în sezonul următor, tehnicianul a spus că obiectivul actual este finalul acestui sezon, urmând ca deciziile să fie luate ulterior.

„Sunt aici să iau fiecare partidă în parte, să vedem unde ne situăm la vară şi după aceea e destul timp. Suntem aici să discutăm despre FCSB şi nu văd relevanţa de a discuta despre alte oferte. Dar pot să spun că sunt discuţii (n.r. - cu alt club), dar am ales să îmi dau cuvântul şi până la vară voi fi aici”.

Mirel Rădoi a fost instalat oficial marți în funcția de antrenor principal al FCSB, post rămas vacant după demisia lui Elias Charalambous la finalul săptămânii trecute. Contractul tehnicianului este valabil până la finalul actualului sezon competițional.

Echipa tehnică condusă de Mirel Rădoi îi include pe Mihai Ianovschi și Ionuț Stancu în rol de antrenori secunzi, Robert Tufişi ca antrenor cu portarii, Horaţiu Baciu ca preparator fizic și Denis Rădoi ca analist video.

Elias Charalambous a anunțat sâmbătă seara că demisionează din funcția de antrenor principal al FCSB, după înfrângerea cu 1-3 suferită pe teren propriu în fața Universității Cluj, în ultima etapă a sezonului regulat din Superligă.

Tehnicianul cipriot, în vârstă de 45 de ani, a preluat conducerea echipei FCSB la 30 martie 2023. În perioada în care a antrenat formația bucureșteană, aceasta a câștigat două titluri de campioană (2024 și 2025) și două Supercupe ale României (2024 și 2025). În actualul sezon, echipa nu a reușit să se califice în play-off.

În vârstă de 44 de ani, Mirel Rădoi a mai antrenat FCSB în perioada 1 iunie – 30 noiembrie 2015, când a obținut 13 victorii, 7 rezultate de egalitate și 9 înfrângeri în 29 de meciuri. De-a lungul carierei sale de antrenor a mai pregătit formațiile Al Jazira, Al-Bataeh, Al Tai și Universitatea Craiova, precum și selecționata U21 și echipa națională a României.