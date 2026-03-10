Mirel Rădoi, noul antrenor al lui FCSB: Drumul nostru este unul comun. Ce mesaje i-au transmis fanii

Mirel Rădoi a fost numit antrenorul lui FCSB și a fost întâmpinat de fani la baza sportivă din Berceni. Tehnicianul le-a transmis suporterilor că drumul este comun și că pasiunea trebuie să rămână prioritară pentru ca roș-albaștrii să-și îndeplinească obiectivul.

Marți dimineață, Mirel Rădoi a preluat funcția de antrenor al echipei FCSB, revenind după primul mandat din 2015. Sosirea sa la baza de pregătire din Berceni a fost marcată de o primire călduroasă din partea fanilor, care i-au scandat numele și au adus torțe și fumigene pentru a crea o atmosferă festivă.

„Bine ai venit acasă. Te-am așteptat cu drag și sperăm să facem lucruri bune pentru noi. Vom fi lângă tine indiferent ce se va întâmpla”, i-au transmis suporterii, scandând împreună „Mirel Rădoi este unul dintre noi”. Liderii galeriei i-au oferit un hanorac și o eșarfă cu simbolurile clubului, gest pe care Rădoi l-a primit cu recunoștință.

Tehnicianul le-a mulțumit fanilor și le-a explicat că implicarea lor nu trebuie să fie doar pentru el personal, ci pentru întreaga echipă.

„Acum cel mai important este să fiți alături de echipă, nu doar lângă mine. Drumul nostru este unul comun. Indiferent ce se întâmplă, un lucru trebuie să rămână acolo: pasiunea”, a declarat Rădoi.

Mirel Rădoi, în vârstă de 44 de ani, a acumulat experiență ca antrenor atât în România, cât și în străinătate. A mai pregătit pe Universitatea Craiova, naționala de tineret și reprezentativa de seniori a României, precum și echipe din Orientul Mijlociu.

Revenirea la FCSB marchează a doua perioadă în care conduce echipa, prima fiind în 2015, la începutul carierei sale de antrenor.

Mirel Rădoi va fi antrenorul lui FCSB pentru următoarele două luni și jumătate. Întâlnirea decisivă cu Gigi Becali, patronul clubului, a avut loc luni când părțile au bătut palma.

„El a acceptat de aseară, ne-am înțeles. Acum a venit doar să discutăm niște mici detalii despre staff. Că trebuie să fie plătit staff-ul. Rădoi nu vrea bani, a venit doar să ajute”, a explicat patronul campioanei.

Totuși, din vară, sunt șanse minime ca Mirel Rădoi să continue pe banca lui FCSB. Antrenorul are o ofertă concretă, de 1,6 milioane de euro, pe care este tentat să o accepte.