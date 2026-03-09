Mirel Rădoi preia pe FCSB în play-out, deși are ofertă de 1,6 milioane de euro: Într-un fel a acceptat-o, din vară

Mirel Rădoi revine la FCSB pentru a conduce echipa în play-out, deși are deja o ofertă de 1,6 milioane de euro, căreia, foarte probabil, îi va da curs în vară. Gigi Becali a declarat că îl apreciază pentru gestul său și nu va interveni în deciziile sale în următoarele trei luni.

Mirel Rădoi a ajuns la o înțelegere cu FCSB și va prelua conducerea echipei în play-out. Patronul clubului, Gigi Becali, a declarat că antrenorul a acceptat să vină să ajute clubul pe termen scurt, deși are deja o ofertă importantă pentru sezonul viitor. „Mi-a spus că are deja ofertă de 1,6 milioane de euro din vară”, a precizat Becali.

Întâlnirea dintre cei doi a avut loc luni și a fost prima discuție directă, față în față. „El a acceptat de aseară, ne-am înțeles. Acum a venit doar să discutăm niște mici detalii despre staff. Că trebuie să fie plătit staff-ul. Rădoi nu vrea bani, a venit doar să ajute”, a explicat patronul campioanei.

Gigi Becali a subliniat că gestul lui Rădoi l-a impresionat și îl apreciază mai mult pentru sinceritatea sa. „Într-un fel, îl apreciez mai mult, pentru că mi-a spus, și nu e o veste bună nici pentru mine, nici pentru suporteri, că are deja o ofertă de 1,6 milioane de euro pe care, într-un fel, a acceptat-o. Din vară. El a spus că vine pentru că mesajul meu l-a impresionat. Mirel e un om sentimental, sensibil. A zis: «Vin să te-ajut, am studiat tot, o scoatem, e meseria mea, dar din vară mi-am dat acordul»”, a declarat Becali.

Patronul FCSB a mai adăugat că deciziile privind echipa în următoarele trei luni vor fi lăsate în seama lui Rădoi. „I-am zis să vină să punem mașina pe roți, iar după aia văd eu cum o conduc. Am spus, în gândul meu, că, dacă califică echipa, poate îi dau eu un milion”, a afirmat Becali.

În privința meciului de baraj pentru Conference League, Becali a precizat că preferințele sale pentru adversar diferă de cele ale directorului general Mihai Stoica.

„Meme (n.r. - Mihai Stoica) vrea Dinamo pentru că nu au stadion. Eu nu vreau Craiova, că e puternică. Eu aș vrea U Cluj sau CFR Cluj. Ca să avem șanse mai mari”, a spus patronul.