Becali îl vrea pe Rădoi, iar finul își calcă pe mândrie. Acum trei ani excludea orice formă de colaborare cu latifundiarul

George Becali își aduce finul la echipă pentru că are nevoie de ajutor. Iar Mirel Rădoi, căci despre el este vorba a fost de acord să vină, deși acum trei ani a pus cruce oricărei forme de colaborare cu latifundiarul.

A făcut ce-a făcut și Becali l-a convins pe Mirel Rădoi să vină la echipă, nu de alta, dar are nevoie de ajutor. În acest moment lucrurile nu arată prea bine pentru FCSB. ”Eu i-am spus băi, sunt nașul tău, ajută-mă. El a spus: nașule, mesajul tău m-a impresionat, că e om sentimental Mirel și mi-a zis că vine să mă ajute.

Și mi-a zis că o scoatem la capăt, adică am studiat tot, o scoatem. Stai liniștit că știu despre ce e vorba. Dar din vară are deja acordul dat pentru altceva. Și eu i-am zis: vino să o scoatem la capăt, pune mașina pe roate, după văd eu ce fac cum o conduc”, a spus latifundiarul.

Deși fostul fotbalist are deja contract antamat, patronul FCSB se gândește că l-ar pitea ține dacă își face treaba așa cum dorește el. ”Nu rămâne, a zis că nu. Eu nu i-am spus lui, dar în gândul meu mi-ai zis că dacă îmi califică echipa, poate îi dau eu mai mult, un milion”, a mai explicat Becali.

Acum trei ani, când cei doi s-au mai ciondănit, sportivul a explicat că nu mai are încredere în nașul său. Nu aș mai avea încredere în Gigi Becali. S-a întâmplat odată cu nașul lui, cu Gică Hagi, s-a întâmplat odată cu finul lui, adică cu mine. Și atunci dacă s-a întâmplat de două ori, nu mai aștept a treia oară.

Și atunci de ce să aștept să ne mai certăm, după ce ne-a luat nu știu cât timp să ne împăcăm?! Încerc să mă pun și în partea lui și nu e ușor. Și eu sunt un tip dificil”, a încheiat Mirel Rădoi.