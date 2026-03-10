Sport

Becali îl vrea pe Rădoi, iar finul își calcă pe mândrie. Acum trei ani excludea orice formă de colaborare cu latifundiarul

Comentează știrea
Becali îl vrea pe Rădoi, iar finul își calcă pe mândrie. Acum trei ani excludea orice formă de colaborare cu latifundiarulGigi Becali. Sursă foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

George Becali își aduce finul la echipă pentru că are nevoie de ajutor. Iar Mirel Rădoi, căci despre el este vorba a fost de acord să vină, deși acum trei ani a pus cruce oricărei forme de colaborare cu latifundiarul.

Becali și Mirel, din nou împreună

A făcut ce-a făcut și Becali l-a convins pe Mirel Rădoi să vină la echipă, nu de alta, dar are nevoie de ajutor. În acest moment lucrurile nu arată prea bine pentru FCSB. ”Eu i-am spus băi, sunt nașul tău, ajută-mă. El a spus: nașule, mesajul tău m-a impresionat, că e om sentimental Mirel și mi-a zis că vine să mă ajute.

Mirel Rădoi

Mirel Rădoi. Sursă foto: Facebook

Și mi-a zis că o scoatem la capăt, adică am studiat tot, o scoatem. Stai liniștit că știu despre ce e vorba. Dar din vară are deja acordul dat pentru altceva. Și eu i-am zis: vino să o scoatem la capăt, pune mașina pe roate, după văd eu ce fac cum o conduc”, a spus latifundiarul.

”Poate îi dau eu mai mult și rămâne la mine”

Deși fostul fotbalist are deja contract antamat, patronul FCSB se gândește că l-ar pitea ține dacă își face treaba așa cum dorește el. ”Nu rămâne, a zis că nu. Eu nu i-am spus lui, dar în gândul meu mi-ai zis că dacă îmi califică echipa, poate îi dau eu mai mult, un milion”, a mai explicat Becali.

Vești foarte proaste pentru elevii de clasa a opta. Sindicaliștii din învățământ le boicotează simulările
Vești foarte proaste pentru elevii de clasa a opta. Sindicaliștii din învățământ le boicotează simulările
O tânără a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a numărat 70 de zile cu voce tare: A fost suprarealist
O tânără a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a numărat 70 de zile cu voce tare: A fost suprarealist

Rădoi, declarații belicoase

Acum trei ani, când cei doi s-au mai ciondănit, sportivul a explicat că nu mai are încredere în nașul său. Nu aș mai avea încredere în Gigi Becali. S-a întâmplat odată cu nașul lui, cu Gică Hagi, s-a întâmplat odată cu finul lui, adică cu mine. Și atunci dacă s-a întâmplat de două ori, nu mai aștept a treia oară.

Și atunci de ce să aștept să ne mai certăm, după ce ne-a luat nu știu cât timp să ne împăcăm?! Încerc să mă pun și în partea lui și nu e ușor. Și eu sunt un tip dificil”, a încheiat Mirel Rădoi.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:57 - Vești foarte proaste pentru elevii de clasa a opta. Sindicaliștii din învățământ le boicotează simulările
17:50 - Trump prezintă planul GOP pentru alegerile intermediare. Ce au de făcut Republicanii
17:45 - Doliu în sportul românesc. Fostul antrenor de rugby Valeriu Irimescu a murit la 85 de ani
17:32 - O tânără a intrat în Cartea Recordurilor Guinness după ce a numărat 70 de zile cu voce tare: A fost suprarealist
17:27 - CSM a avizat numirea lui Codrin-Horațiu Miron la conducerea DIICOT
17:21 - Lituania vrea Republica Moldova în Uniunea Europeană până în 2030. Mesaj ferm de sprijin pentru accelerarea integrări...

HAI România!

Fost șef SIE, despre posibila interceptare la Cotroceni a președintelui Nicușor Dan: E o aberație
Fost șef SIE, despre posibila interceptare la Cotroceni a președintelui Nicușor Dan: E o aberație
Cultură de Sin City. Taclale de boomeri
Cultură de Sin City. Taclale de boomeri
Nicușor se teme de spioni
Nicușor se teme de spioni

Proiecte speciale