Ilie Dumitrescu dezvăluie adevăratul plan al lui Mirel Rădoi la FCSB. Surpriză totală pe banca roș-albaștrilor

Ilie Dumitrescu dezvăluie planurile reale ale lui Mirel Rădoi la FCSB.

FCSB traversează o perioadă de schimbări majore în această primăvară, marcând instalarea lui Mirel Rădoi în funcția de antrenor principal, la scurt timp după plecarea neașteptată a lui Elias Charalambous. Deși clubul nu a emis încă un comunicat oficial, mutarea a fost deja confirmată atât de fostul selecționer al naționalei României, cât și de patronul Gigi Becali.

Cei doi au ajuns la un consens în urma unor negocieri purtate la reședința omului de afaceri, decizia luând prin surprindere întreaga suflare a fotbalului românesc. Pentru mulți, reîntoarcerea lui Mirel Rădoi la echipa sa de suflet părea o misiune imposibilă, având în vedere istoricul extrem de tensionat din 2015, când tehnicianul a părăsit banca tehnică aflându-se la început de drum, tocmai din cauza imixtiunilor patronului în alcătuirea primului unsprezece.

În ciuda zvonurilor care indică un mandat de doar trei luni, menit pur și simplu să salveze finalul de sezon, Ilie Dumitrescu are o cu totul altă perspectivă asupra acestei mutări. Prezent în studioul televiziunii de sport DigiSport, fostul mare internațional s-a declarat absolut convins că Mirel Rădoi plănuiește să rămână la FCSB și pentru stagiunea următoare.

Analistul sportiv a subliniat că un antrenor de calibrul lui Rădoi nu ar veni doar pentru o simplă calificare în cupele europene, ci vizează o construcție mult mai solidă. Dumitrescu a făcut o paralelă directă cu mandatul tehnicianului la Universitatea Craiova. Acolo, Rădoi a gândit o strategie pe termen lung, a analizat profund lotul la final de campionat și a coordonat campania de transferuri, refuzând să fie un simplu antrenor de conjunctură adus pentru a stinge un incendiu pe termen scurt.

“Eu mă gândesc la cariera lui Rădoi. Poate să facă performanță, e capabil. Noi vorbim de un proiect pe termen mai lung. E la fel cum a făcut la Craiova: a terminat campionatul, a făcut o analiză pentru sezonul următor, a făcut transferuri și a mers mai departe. Eu nu cred că va fi doar pe trei luni. Ok, eu nu cred. Ce să ajuți? Să califici echipa în Conference? Asta-i performanța?”, a spus Dumitrescu la Digi Sport

Un element care complică și mai mult ecuația este existența unui acord verbal pe care Mirel Rădoi l-ar avea deja cu o formație din străinătate, cel mai probabil din zona Golfului, acolo unde a mai pregătit formații precum Al-Tai, Al-Bataeh și Al-Jazira.

Gigi Becali a dezvăluit public că finul său are pe masă un contract astronomic, în valoare totală de 1,6 milioane de euro pentru la vară. Tocmai din acest motiv, tehnicianul a acceptat să antreneze FCSB complet gratuit în aceste luni, condiționând venirea sa doar de negocierea și plata integrală a salariilor pentru membrii staff-ului său tehnic.

Cu toate acestea, Ilie Dumitrescu susține cu tărie că, în lipsa unei semnături oficiale pe acel contract extern, proiectul de la formația bucureșteană s-ar putea întinde pe cel puțin un an și trei luni. Totul depinde acum exclusiv de relația dintre banca tehnică și lojă. Rămâne de văzut dacă Gigi Becali își va respecta promisiunea de a nu interveni la echipă, patronul recunoscând cu sinceritate că îi va fi extrem de greu să stea departe de deciziile tactice.