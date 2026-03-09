Este oficial. Elias Charalambous a fost dat afară de la FCSB

Elias Charalambous nu mai ocupă funcția de antrenor principal FCSB, punând astfel capăt unei perioade de aproape trei ani la conducerea tehnică a formației. Anunțul a fost făcut de echipă pe Facebook.

Informația a fost confirmată și de finanțatorul echipei, Gigi Becali, care a precizat că locul cipriotului va fi preluat, cel mai probabil, de Mirel Rădoi.

În mandatul său, Charalambous a adus clubului două titluri de campion și două Supercupe ale României, dar și performanțe notabile în cupele europene. Echipa a reușit să ajungă în optimile de finală ale UEFA Europa League în sezonul 2024-2025 și a participat în faza principală a aceleiași competiții în actuala stagiune, confirmând consistența și ambiția formației pe plan internațional.

Decizia clubului a venit în aceeași zi cu anunțul privind încheierea colaborării și cu antrenorul secund Mihai Pintilii, o figură emblematică a FCSB încă din 2012.

Fost căpitan al echipei, Pintilii a preluat rolul de antrenor principal interimar în noiembrie 2022, iar din martie 2023 a devenit colaborator apropiat al lui Charalambous. În această calitate, el a contribuit direct la obținerea celor două titluri de campion și a Supercupelor, precum și la parcursul echipei în competițiile europene.

Pe parcursul colaborării cu Charalambous, Pintilii s-a implicat activ în pregătirea echipei, coordonând antrenamente, tactica și strategia meciurilor, ceea ce a consolidat rezultatele remarcabile obținute de FCSB în ultimii doi ani. Prezența sa în staff-ul tehnic a fost considerată esențială de oficialii clubului, iar despărțirea marchează o schimbare semnificativă în conducerea sportivă a echipei.

Clubul nu a oferit încă detalii privind numele altor membri ai staff-ului care ar putea fi afectați de aceste modificări, dar surse apropiate clubului susțin că reorganizarea lotului tehnic este parte a unei strategii mai ample pentru sezonul viitor, menită să crească performanțele interne și internaționale ale FCSB.