Sport

Este oficial. Elias Charalambous a fost dat afară de la FCSB

Comentează știrea
Este oficial. Elias Charalambous a fost dat afară de la FCSBElias Charalambous Sursa foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Elias Charalambous nu mai ocupă funcția de antrenor principal FCSB, punând astfel capăt unei perioade de aproape trei ani la conducerea tehnică a formației. Anunțul a fost făcut de echipă pe Facebook.

Informația a fost confirmată și de finanțatorul echipei, Gigi Becali, care a precizat că locul cipriotului va fi preluat, cel mai probabil, de Mirel Rădoi.

Elias Charalambous a fost dat afară de la FCSB

În mandatul său, Charalambous a adus clubului două titluri de campion și două Supercupe ale României, dar și performanțe notabile în cupele europene. Echipa a reușit să ajungă în optimile de finală ale UEFA Europa League în sezonul 2024-2025 și a participat în faza principală a aceleiași competiții în actuala stagiune, confirmând consistența și ambiția formației pe plan internațional.

FCSB

Sursa foto: Facebook/FCSB

Și Mihai Pintilii a plecat

Decizia clubului a venit în aceeași zi cu anunțul privind încheierea colaborării și cu antrenorul secund Mihai Pintilii, o figură emblematică a FCSB încă din 2012.

AUR rămâne primul partid în intenția de vot, dar scade sub 40%. Ce se întâmplă cu PSD, PNl și USR. Sondaj INSCOP
AUR rămâne primul partid în intenția de vot, dar scade sub 40%. Ce se întâmplă cu PSD, PNl și USR. Sondaj INSCOP
Justin Bieber, un nou scandal cu paparazzi. A aruncat cu sticla în ei
Justin Bieber, un nou scandal cu paparazzi. A aruncat cu sticla în ei

Fost căpitan al echipei, Pintilii a preluat rolul de antrenor principal interimar în noiembrie 2022, iar din martie 2023 a devenit colaborator apropiat al lui Charalambous. În această calitate, el a contribuit direct la obținerea celor două titluri de campion și a Supercupelor, precum și la parcursul echipei în competițiile europene.

Schimbări mari la FCSB

Pe parcursul colaborării cu Charalambous, Pintilii s-a implicat activ în pregătirea echipei, coordonând antrenamente, tactica și strategia meciurilor, ceea ce a consolidat rezultatele remarcabile obținute de FCSB în ultimii doi ani. Prezența sa în staff-ul tehnic a fost considerată esențială de oficialii clubului, iar despărțirea marchează o schimbare semnificativă în conducerea sportivă a echipei.

Clubul nu a oferit încă detalii privind numele altor membri ai staff-ului care ar putea fi afectați de aceste modificări, dar surse apropiate clubului susțin că reorganizarea lotului tehnic este parte a unei strategii mai ample pentru sezonul viitor, menită să crească performanțele interne și internaționale ale FCSB.

1
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:29 - Nicușor Dan: Republica Moldova ar putea deveni membră UE mai repede decât se aștepta toată lumea
16:23 - UE pregătește noi parteneriate de apărare cu Australia, Islanda și Ghana
16:19 - AUR rămâne primul partid în intenția de vot, dar scade sub 40%. Ce se întâmplă cu PSD, PNl și USR. Sondaj INSCOP
16:16 - Noi date de la MAE despre românii din Orientul Mijlociu: Sunt 300 de persoane pe listele prioritare
16:09 - Proiectul de buget pe 2026 va fi publicat marți de Finanțe. Programul anunțat de coaliția de guvernare
15:59 - Justin Bieber, un nou scandal cu paparazzi. A aruncat cu sticla în ei

HAI România!

Adrian Severin, despre dosarul tentativei loviturii de stat. Nu se poate merge la infinit cu asemenea invenții
Adrian Severin, despre dosarul tentativei loviturii de stat. Nu se poate merge la infinit cu asemenea invenții
Dezastrul patrimoniului cutural al României muzeistice
Dezastrul patrimoniului cutural al României muzeistice
E groasă cu Iranul. Hai LIVE cu Turcescu
E groasă cu Iranul. Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale