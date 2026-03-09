Mirel Rădoi nu vine singur la FCSB! Primele nume cu greutate care se alătură lotului

Mirel Rădoi se pregătește să revină pe banca tehnică a FCSB după aproape 11 ani, iar Gigi Becali a anunțat deja primele detalii despre modul în care va fi organizat staff-ul tehnic până la finalul acestui sezon. Patronul clubului roș-albastru a precizat că noul antrenor nu va face schimbări majore în structura existentă, însă va veni cu câțiva colaboratori apropiați.

Decizia vine la scurt timp după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia la finalul sezonului regulat din Superligă. În aceste condiții, conducerea clubului a căutat rapid o soluție pentru banca tehnică, iar Mirel Rădoi a acceptat să revină pentru o perioadă limitată.

Potrivit declarațiilor făcute de Gigi Becali, Mirel Rădoi a acceptat să preia echipa pentru aproximativ două luni și jumătate, perioadă în care va încerca să stabilizeze situația sportivă a clubului.

Patronul FCSB a subliniat că tehnicianul a acceptat să vină fără a cere o remunerație pentru această perioadă, urmând ca eventualele discuții despre un contract pe termen mai lung să aibă loc după finalul sezonului.

„Două luni, nu vrea niciun ban. Aşa mi-a zis. După aceea, după ce salvăm ce e de salvat… După aceea, facem contract din vară. El va face tot ce vrea el. Nu dau afară oameni, nici el nu face asta. Nu are pe cine să dea afară”, a declarat Gigi Becali.

Finanțatorul clubului a precizat că noul antrenor va avea libertate totală în privința deciziilor tehnice.

Becali a explicat că Mirel Rădoi nu intenționează să înlocuiască actualul staff al echipei. Astfel, preparatorul fizic Thomas Neubert și antrenorul Lucian Filip vor continua să lucreze alături de noul tehnician.

În același timp, Rădoi va aduce în staff-ul tehnic câțiva colaboratori proprii.

Printre aceștia se va număra și Denis Rădoi, fiul antrenorului, care va ocupa rolul de analist video.

De asemenea, în echipă vor fi cooptați încă doi antrenori secunzi. Numele acestora nu au fost confirmate oficial, însă există posibilitatea ca ei să fie foștii colaboratori ai lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova, Ionuț Stancu și Mihai Ianovschi.

„Vine cu băiatul lui, analist, şi cu doi secunzi. Să facă ce vrea el şi gata. Nu vrea omul nicio prezentare. ‘Vin să te ajut, după aceea stăm`. Nici nu ne-am întâlnit. Marţi va veni, luni e refacere. Ei doi vin de la Cluj. Marţi începe treaba”, a mai spus Becali.

Revenirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică a echipei a fost salutată și de liderul galeriei FCSB, Gigi Mustață. Acesta a declarat că suporterii sunt entuziasmați de decizia anunțată de conducerea clubului.

Mustață a precizat că a discutat personal cu fostul căpitan al echipei și că acesta i-a confirmat revenirea la FCSB.

„Am confirmarea de la Rădoi. Sper ca mâine să vină si Adrian Ilie, mâine merge la discuție. Ei doi, alături de MM și staff-ul lui Rădoi să ducă echipa unde a fost până acum un an”, a declarat liderul galeriei, pe canalul de YouTube „Templul Sportului”.

Acesta a adăugat că revenirea fostului internațional ar putea calma tensiunile din jurul echipei.

„Mă bucur enorm. Cu siguranță, suporterii, după aceste veniri, se mai calmează si vor deveni iar optimiști. Sunt steliștii noștri. Pe grupurile noastre de suporteri este delir. Știam de Rădoi de ceva timp. Răspunsul a fost cel pe care-l speram eu. Am vorbit cu Mirel, mi-a spus ca acum începe treaba la Steaua (n.r. FCSB). Era singurul post pe care l-ar fi acceptat, de antrenor”, a spus Mustață.

Liderul galeriei a mai afirmat că venirea lui Mirel Rădoi ar putea aduce o schimbare în vestiarul echipei și o disciplină mai strictă.

„Vestiarul nu își mai permite să meargă cineva cu nasul pe sus. Cu Mirel nu e de joacă. Cine nu dă randament, banca. Cine nu mai poate, la revedere. Va avea parte de o atmosferă colosală la primul meci. 70-80 la sută din supărare s-a dus astazi!”, a mai declarat Mustață.