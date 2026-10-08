George Simion a reluat acuzațiile privind cazul lui Călin Georgescu și a susținut că fostul candidat la alegerile prezidențiale este urmărit penal din motive politice. Liderul AUR a vorbit, de asemenea, despre presupuse presiuni asupra partidului, despre anchete care ar viza membri AUR și despre amenințări la adresa sa și a familiei sale.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat lui Mario Nawfal, cunoscut pentru discuțiile sale cu politicieni și figuri ale dreptei conservatoare.

Simion a reluat ideea că Georgescu ar fi fost încarcerat pentru rezultatul obținut în primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024. Georgescu a câștigat primul tur, însă rezultatul scrutinului a fost ulterior anulat.

„Este în închisoare doar pentru că a câștigat alegerile în 2024, pentru că a refuzat să colaboreze cu «Deep State» din România și de la Bruxelles. I-au inventat acuzații și acum este pentru 30 de zile în închisoare. Acesta riscă ani de închisoare. Suntem alături de el. Peste 1000 de oameni merg în fața Arestului pentru a-l susține”, a afirmat liderul AUR.

Simion a susținut și că Georgescu nu ar fi beneficiat de banii pe care anchetatorii au susținut că i-ar fi primit de la un om de afaceri.

În același context, liderul AUR a spus că se teme că ar putea deveni următoarea țintă a autorităților.

„După Călin eu voi fi următorul. Azi au adus-o pe Cristela, o doamnă extraordinară. L-au adus și pe tatăl său. Au făcut un show total televizat. Dar el nu a furat nimic. Ei au furat totul”, a declarat Simion.

Liderul AUR a susținut că asupra sa au fost exercitate presiuni pentru a vota Guvernul și l-a descris pe președintele Nicușor Dan drept „o păpușă”.

Simion a afirmat că, în cazul unor alegeri anticipate, AUR ar putea obține singur majoritatea parlamentară.

El a mai susținut că formațiunea nu mai are acces la televiziuni deoarece „toate sunt controlate”. Afirmația este contrazisă însă de aparițiile publice recente ale liderului AUR și de prezența reprezentanților partidului în emisiunile unor televiziuni comerciale.

Simion a comparat situația lui Călin Georgescu cu dosarele în care au fost implicați Donald Trump și Jair Bolsonaro.

În cazul fostului președinte american, liderul AUR a făcut referire inclusiv la dosarul în care Trump a fost acuzat în legătură cu plata unor bani către o femeie pentru a păstra tăcerea asupra unei presupuse relații.

Simion a criticat și condițiile în care Georgescu este ținut în detenție.

Mario Nawfal a susținut că Georgescu „trăiește o viață normală și nu are pic de securitate”. Georgescu și soția sa au fost însă văzuți în apariții publice însoțiți de persoane care asigurau protecția.

Întrebat în ce situație ar putea fi arestat, Simion a vorbit despre un dosar în care partidul este acuzat că ar fi majorat artificial valoarea unor facturi.

El a mai susținut că procurorii au transmis presei conversații în care Călin Georgescu îl critica.

Nawfal a spus că și Georgescu ar fi avut remarci negative despre el și a citat o afirmație atribuită fostului candidat: „Freza ta arată ca dracu ... la fel ca cea a lui Simion.”

Nawfal a afirmat că împotriva unor lideri AUR ar fi fost deschise șapte sau opt dosare, susținând că anchetele ar avea legătură cu refuzul formațiunii de a acorda voturile necesare noului Guvern.

George Simion a afirmat că este amenințat frecvent și că amenințările ar fi ajuns și la soția sa. Liderul AUR a susținut că „actualul sistem” încearcă să fabrice acuzații împotriva sa și a partidului.

Din informațiile publice disponibile nu rezultă că familia Simion ar fi depus o plângere la Poliție în legătură cu aceste amenințări.

Mario Nawfal este un investitor în criptomonede care s-a făcut cunoscut ulterior prin interviurile cu politicieni și personalități asociate dreptei conservatoare.

Printre invitații săi s-au numărat persoane apropiate lui Donald Trump, dar și Aleksandr Lukașenko, liderul Belarusului.

Fost colaboratori și parteneri ai lui Nawfal au formulat plângeri către FBI și SEC în care au reclamat presupuse fapte de deturnare de fonduri, evaziune fiscală și spălare de bani. Foști angajați și colaboratori au susținut public și că nu și-ar fi primit salariile sau alte forme de remunerare.

În România, Nawfal a devenit cunoscut după ce a redistribuit mesaje ale lui Călin Georgescu și Andrew Tate. Elon Musk l-a folosit, la rândul său, pentru distribuirea unor teorii despre existența unui „sistem nedemocratic” în România.