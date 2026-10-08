Schimbări pentru șoferii care circulă prin Pipera. Circulația pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu din București ar putea fi reorganizată în perioada următoare, după ce constructorul care modernizează linia de tramvai a solicitat introducerea temporară a sensului unic.

Surse din Brigada Rutieră au confirmat pentru Libertatea că măsura este luată în calcul, însă Primăria Capitalei a transmis că, până joi, 8 octombrie 2026, nu fusese adoptată nicio decizie. Bulevardul Dimitrie Pompeiu, una dintre principalele artere din zona de birouri Pipera, ar putea avea temporar sens unic, pentru a permite continuarea lucrărilor de modernizare a infrastructurii de tramvai. Modificarea circulației a fost solicitată de constructor, însă autoritățile nu au aprobat deocamdată aplicarea acesteia.

Potrivit unor surse din Brigada Rutieră, citate de Libertatea, restricția ar putea fi introdusă în perioada următoare. Primăria Municipiului București a transmis însă că „nu există nicio măsură luată în acest sens (la data de 8 octombrie 2026 n.r.)”.

Reorganizarea traficului ar urma să vizeze direcția dinspre Gara Herăstrău, începând de la intersecția cu Strada George Constantinescu, către Șoseaua Petricani. Modificarea este luată în calcul în contextul lucrărilor realizate de asocierea Tancrad – Construcții Erbașu, responsabilă de modernizarea căii de rulare a tramvaielor.

Proiectul aflat în desfășurare presupune refacerea a 1.430 de metri de cale dublă de tramvai, inclusiv a buclei de întoarcere de la capătul traseului. În perioada următoare, constructorul urmează să înceapă montarea noilor traverse și șine. Deocamdată, nu a fost stabilită oficial o dată pentru introducerea sensului unic, iar circulația nu a fost modificată în baza acestei propuneri.

Lucrările la linia de tramvai reprezintă prima etapă a unui proiect mai amplu de modernizare a infrastructurii din zona Pipera.

Planurile municipalității prevăd extinderea Bulevardului Dimitrie Pompeiu la patru benzi de circulație, câte două pentru fiecare sens. Pe lângă lărgirea carosabilului, investiția include amenajarea unor trotuare mai generoase, realizarea de piste pentru biciclete și extinderea suprafețelor destinate spațiilor verzi.

Proiectul presupune și construirea unor pasarele, precum și realizarea de noi drumuri de legătură pentru reorganizarea circulației din această parte a Capitalei. Valoarea estimată a investiției depășește 256 de milioane de lei, sumă care acoperă proiectarea, asistența tehnică și executarea lucrărilor.

O altă componentă a proiectului vizează prelungirea infrastructurii de tramvai de pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu până la Bulevardul Barbu Văcărescu.

Această extindere ar urma să permită realizarea unei conexiuni directe între traseele liniilor 16 și 36 și cel al liniei 5. Deasupra noii infrastructuri este prevăzută construirea unei pasarele pietonale, pentru facilitarea deplasării persoanelor care tranzitează zona.

Lucrările fac parte dintr-un plan de reorganizare a transportului și circulației într-una dintre cele mai aglomerate zone de birouri din București.

Modernizarea zonei include și realizarea unei conexiuni rutiere între Șoseaua Pipera, Bulevardul Dimitrie Pompeiu și Strada Fabrica de Glucoză.

Noul drum este prevăzut în proiectul de reconfigurare a circulației, prin care municipalitatea urmărește reducerea aglomerației rutiere.

În aceeași zonă urmează să fie amenajată și o parcare de tip park & ride, destinată șoferilor care vor să își lase autoturismele și să continue deplasarea folosind alte mijloace de transport.

Până la adoptarea unei decizii oficiale privind instituirea sensului unic temporar, modificarea circulației pe Bulevardul Dimitrie Pompeiu rămâne o propunere formulată în contextul lucrărilor la linia de tramvai.