Tramvaiele 1, 10, 25, 32 și 47 vor circula din nou pe traseu la normal începând de luni, 2 noiembrie, după ce Primăria Capitalei a anunțat finalizarea lucrărilor la calea de rulare din intersecția Calea Rahovei – Șoseaua Progresului. Autoritățile anunță că au fost efectuate și probele necesare, iar reluarea traficului se va face în condiții de siguranță.

Primăria Municipiului București a anunțat, duminică seară, că lucrările la calea de rulare a tramvaielor din intersecția Calea Rahovei – Șoseaua Progresului au fost încheiate. Astfel, cele cinci linii de transport public afectate de intervenție își vor relua circulația obișnuită de luni.

Reprezentanții instituției au transmis că finalizarea lucrării a avut loc conform promisiunii făcute și că au fost realizate probele înainte de redeschiderea circulației. Potrivit anunțului publicat pe Facebook, tramvaiele vor circula din nou pe traseele normale, în condiții considerate sigure de autorități.

„Așa cum am promis, am finalizat lucrările la calea de rulare din intersecția Calea Rahovei – Șoseaua Progresului! De mâine, circulația tramvaielor 1, 10, 25, 32 și 47 revine la normal, de data aceasta în condiții de siguranță. Am făcut probele!”, a transmis Primăria Capitalei.

În ceea ce privește lucrările de la suprafața carosabilului, Primăria Capitalei precizează că asfaltarea din jurul șinelor nu a fost încă efectuată. Această etapă va avea loc după stabilizarea căii de rulare și uscarea suprafeței, imediat ce condițiile meteorologice vor permite intervenția.

Reprezentanții instituției dau asigurări că lucrările de asfaltare nu vor necesita o nouă oprire a circulației tramvaielor. Prin urmare, reluarea transportului public nu va fi urmată de o altă întrerupere a liniilor 1, 10, 25, 32 și 47 pentru finalizarea acestei etape.

Primăria a mulțumit, totodată, angajaților Societății de Transport București (STB) care au participat la intervenție și au continuat lucrările inclusiv în condiții de ploaie, pentru ca acestea să fie încheiate la termen.

Reluarea circulației pe traseele obișnuite reprezintă revenirea la programul normal pentru călătorii care folosesc cele cinci linii de tramvai în zona intersecției Calea Rahovei – Șoseaua Progresului.