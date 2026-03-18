Cum va arăta bulevardul Dimitrie Pompeiu, după ce va fi modernizat. Primele imagini

Primăria Capitalei a anunțat că bulevardul Dimitrie Pompeiu va fi lărgit la patru benzi, iar linia de tramvai va fi extinsă până la bulevardul Barbu Văcărescu, unde va fi conectată cu linia 5. Reprezentanții instituției au prezentat, miercuri, mai multe simulări care arată cum va arăta artera după modernizare.

Potrivit Primăriei Capitalei, bulevardul Dimitrie Pompeiu va fi transformat dintr-o „stradă îngustă și sufocată de mașini, cu o bandă pe sens și trotuare sparte, degradate”, într-o „șosea modernă, cu două benzi de circulație pe sens, spațiu verde, piste de biciclete, linie dublă de tramvai și trotuare mult mai generoase”.

„Linia de tramvai va fi prelungită până pe Bd. Barbu Văcărescu, iar șinele vor fi conectate cu cele ale liniei 5. Peste această extindere, vom construi o pasarelă pietonală”, a anunțat instituția.

Lărgirea străzii implică exproprierea mai multor terenuri. Săptămâna trecută, Consiliul General a aprobat un culoar de expropriere de 35.888 de metri pătrați, pe ambele părți ale bulevardului, cu o valoare estimată de 74 de milioane de lei. Sumele destinate exproprierilor trebuie virate în conturile proprietarilor până la finalul anului 2026.

Deși reprezentanții municipalității au anunțat că lucrările vor dura cel puțin doi ani, aceștia nu au anunțat când vor începe.

Potrivit studiului de fezabilitate și indicatorilor tehnico-economici aprobați în 2025, valoarea proiectului este estimată la 544 de milioane de lei. Termenul de execuție este de doi ani, iar proiectarea va dura încă un an.

„Șantierul va continua cu realizarea unui drum de legătură între Șos. Pipera – Bd. Dimitrie Pompeiu și Str. Fabrica de Glucoză. La intersecția Dimitrie Pompeiu cu Str. Petricani, vom construi, împreună cu Primăria Sectorului 2, un pasaj auto peste calea ferată, pentru a-i scuti pe șoferi de timpul pierdut din cauza barierei CFR. În paralel, lucrăm la modernizarea liniei de tramvai, pe care am început-o de câteva zile”, a anunțat Primăria Capitalei.