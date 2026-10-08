Procurorii federali din Statele Unite au formulat noi acuzații împotriva fostului președinte venezuelean Nicolas Maduro și a soției sale, Cilia Flores. Potrivit rechizitoriului, cei doi ar fi coordonat un sistem de represiune împotriva adversarilor politici, care includea detenții arbitrare și tortură. Printre presupusele victime se află și trei cetățeni americani.

Nicolas Maduro și soția sa, Cilia Flores, au fost puși sub acuzare în Statele Unite pentru conspirație în vederea comiterii unor acte de tortură. Noul rechizitoriu completează dosarul în care cei doi erau deja acuzați de implicare în traficul de droguri, relatează Associated Press.

Procurorii americani susțin că fostul președinte al Venezuelei ar fi aprobat folosirea violenței împotriva opozanților și ar fi supravegheat aplicarea unor metode de tortură în perioada în care se afla la putere.

Documentele judiciare descriu un presupus sistem de represiune prin care autoritățile venezuelene ar fi încercat să reducă la tăcere adversarii regimului Maduro.

„El (N.R. Nicolas Maduro) a autorizat utilizarea torturii împotriva anumitor persoane și a supravegheat un sistem conceput să utilizeze tortura, detenția arbitrară și violența ca mijloace de represiune împotriva opoziției politice”, se arată în actul de acuzare, citat de Associated Press. Potrivit anchetatorilor, printre metodele folosite asupra deținuților s-ar fi numărat electrocutarea, loviturile repetate și provocarea asfixierii.

Rechizitoriul susține că Maduro nu s-ar fi limitat la autorizarea acestor practici, ci ar fi participat și la intimidarea psihologică a unor persoane aflate în detenție.

Într-unul dintre cazurile prezentate de procurori, fostul lider venezuelean ar fi amenințat un prizonier că îi va ucide copilul.

Noul document de acuzare include și situațiile a trei cetățeni americani despre care procurorii susțin că ar fi fost torturați în Venezuela.

Unul dintre aceștia ar fi fost supus unor bătăi și șocuri electrice în timpul detenției, care a durat opt luni. Anchetatorii afirmă că bărbatul ar fi fost obligat inclusiv să își consume propria vomă.

Un al doilea cetățean american ar fi fost agresat atât de grav încât a necesitat internarea într-un spital. Potrivit rechizitoriului, acesta ar fi fost și amenințat cu o armă. În cazul celui de-al treilea, procurorii susțin că victima ar fi fost încătușată, legată la ochi și lovită în mod repetat. Agresiunile i-ar fi provocat o leziune permanentă la unul dintre ochi.

Aceste fapte sunt prezentate în rechizitoriu drept acuzații formulate de procurori și urmează să fie examinate de instanță.

Fostul președinte venezuelean și Cilia Flores sunt încarcerați într-un centru federal de detenție din Brooklyn, New York, după ce au fost capturați de forțele americane în timpul unei operațiuni desfășurate la Caracas, la începutul lunii ianuarie 2026.

Cei doi au respins acuzațiile de trafic de droguri formulate anterior împotriva lor și au pledat nevinovați. În cazul unei condamnări, riscă pedepse care pot ajunge până la închisoarea pe viață.

Maduro a contestat legalitatea capturării sale, pe care a descris-o drept o „răpire”. Fostul lider venezuelean s-a autodefinit drept „prizonier de război”.

Avocații săi au invocat și imunitatea de care acesta consideră că ar trebui să beneficieze în calitate de fost șef de stat.

În paralel cu extinderea acuzațiilor, avocații Ciliei Flores încearcă să obțină înlocuirea detenției cu arestul la domiciliu.

Apărarea susține că starea de sănătate a acesteia s-a deteriorat în perioada petrecută în penitenciar. Potrivit avocaților, Flores a pierdut aproximativ 11 kilograme de la momentul încarcerării și se confruntă cu probleme cardiace care ar putea necesita o intervenție chirurgicală.

Reprezentanții săi solicită ca aceasta să poată rămâne sub supraveghere la domiciliu, în loc să continue detenția în centrul federal din Brooklyn.

Noile acuzații de tortură se adaugă dosarului penal în care Nicolas Maduro și Cilia Flores sunt deja judecați în Statele Unite. Vinovăția celor doi în privința faptelor descrise în rechizitoriu nu a fost stabilită printr-o hotărâre definitivă.