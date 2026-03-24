Nicolás Maduro și Cilia Flores revin joi în fața unui tribunal federal din SUA

Fostul lider al Venezuelei, Nicolás Maduro, și soția sa, Cilia Flores, urmează să compară pentru a doua oară, joi, în fața unui tribunal federal din Statele Unite, potrivit informațiilor prezentate de Le Figaro.

Înaintea acestei noi audieri, familia fostului președinte și susținătorii săi au organizat luni o mobilizare la Caracas, unde au cerut ridicarea integrală a sancțiunilor americane impuse Venezuelei și eliberarea celor doi.

Potrivit declarațiilor făcute publice în cadrul manifestației, Nicolás Maduro se află în detenție la New York și își menține o rutină zilnică de exerciții fizice în așteptarea apariției sale în instanță. Informația a fost transmisă de fiul său, Nicolás Maduro Guerra, cunoscut și sub numele de „Nicolasito”, deputat și participant la marșul organizat în capitala Venezuelei.

În timpul manifestației desfășurate luni la Caracas, Nicolás Maduro Guerra a afirmat că tatăl său este într-o stare fizică bună. „Vom vedea un președinte slab, atletic, care face exerciții în fiecare zi”, a declarat acesta, referindu-se la fostul președinte aflat în detenție în Statele Unite.

Tot în cadrul aceleiași mobilizări, fiul lui Nicolás Maduro a spus că protestul are legătură directă cu termenul stabilit în justiția americană.

„Ne mobilizăm astăzi, luni, pentru că joi are loc audierea președintelui Nicolás Maduro și a Ciliei Flores, sechestrați în Statele Unite, și cerem eliberarea lor”, a afirmat „Nicolasito”.

Ulterior, în declarații acordate postului pro-guvernamental Telesur, deputatul a susținut că ambii se află într-o stare bună. „Se simt foarte bine, sunt puternici, foarte bine, cu mult entuziasm, cu multă forță”, a spus acesta. De asemenea, el s-a declarat convins că tatăl său își va demonstra „nevinovăția”.

Conform articolului de bază, Nicolás Maduro, în vârstă de 63 de ani, și prima doamnă Cilia Flores, în vârstă de 69 de ani, au fost capturați de armata americană pe 3 ianuarie, în urma unei operațiuni militare americane desfășurate la Caracas. Textul sursă descrie acțiunea drept una spectaculoasă și arată că cei doi se pregătesc acum pentru a doua înfățișare în fața unui tribunal federal american.

În același material se precizează că Nicolás Maduro este acuzat că ar fi favorizat un trafic internațional de droguri. Deocamdată, audierea programată pentru joi nu vizează analiza pe fond a acuzațiilor, ci are în principal rolul de a soluționa chestiuni de procedură înaintea unui eventual debut al examinării de fond a cauzei.

Acest detaliu este relevant pentru stadiul procesului, întrucât indică faptul că instanța urmează să clarifice mai întâi elemente procedurale, fără a intra încă în dezbaterea substanței acuzațiilor formulate împotriva fostului lider venezuelean.

Articolul mai arată că Nicolás Maduro este încarcerat, la fel ca soția sa, în Metropolitan Detention Center din Brooklyn, o închisoare federală cunoscută, potrivit sursei, pentru insalubritate și pentru probleme de administrare.

În ceea ce îl privește pe fostul președinte venezuelean, textul precizează că acesta se află singur într-o celulă și nu are acces la internet sau la ziare.

Aceste informații apar în contextul în care susținătorii săi cer public eliberarea sa și încetarea măsurilor de sancționare impuse de Statele Unite împotriva Venezuelei.

Audierea de joi este așteptată ca un nou moment procedural important în dosarul în care sunt implicați Nicolás Maduro și Cilia Flores.