Cum trebuie să fierbi ouăle ca să se curețe ușor și frumos

Ouăle fierte tari care se decojesc greu și rămân cu bucăți de albuș lipsă sunt o problemă frecventă în bucătărie. Din fericire, câteva reguli simple fac diferența între un ou zdrențuit și unul perfect curat.

Ouăle foarte proaspete se curăță greu. Membrana interioară este puternic lipită de albuș, iar coaja se rupe împreună cu el. Cele mai bune rezultate se obțin cu ouă care au stat câteva zile la frigider, ideal între 5 și 10 zile. În acest interval se formează un mic spațiu de aer care ajută la desprinderea cojii.

Una dintre greșelile cele mai răspândite este punerea ouălor în apă rece. Pentru o decojire ușoară, apa trebuie să fiarbă deja când cobori ouăle în oală. Șocul termic face ca albușul să se contracte ușor și să se desprindă de membrană.

Timpul de fierbere se cronometrează din momentul în care apa revine la clocot:

6–7 minute pentru gălbenuș moale

9–10 minute pentru gălbenuș tare, dar cremos

11–12 minute pentru gălbenuș complet fiert

Imediat după fierbere, mută ouăle într-un bol cu apă foarte rece și gheață. Lasă-le acolo cel puțin 5–10 minute. Răcirea rapidă oprește procesul de gătire și contractă albușul, ceea ce ușurează și mai mult indepărtarea cojii.

Lovește ușor oul pe toată suprafața, începe de la capătul mai lat (acolo se află bula de aer) și decojește-l sub un jet de apă rece sau într-un bol cu apă. Apa pătrunde sub coajă și o desprinde curat, fără să smulgă albușul.

Poți adăuga o linguriță de bicarbonat de sodiu sau sare în apa de fiert. Acestea modifică ușor pH-ul și ajută membrana să se desprindă. Evită clocotul violent, care lovește ouăle între ele și crește riscul de crăpare.

Aplicând aceste reguli – ouă mai vechi, apă clocotită, baie de gheață și decojire sub apă – obții constant ouă curate, netede și aspectuoase, potrivite atât pentru consum rapid, cât și pentru preparate festive.