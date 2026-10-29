Românii care beneficiază de încălzire prin sistemele centralizate vor avea parte de o reducere a costului gigacaloriei începând cu 1 noiembrie, când TVA aplicată energiei termice livrate în sezonul rece scade de la 21% la 11%. Facilitatea fiscală se aplică până la 31 martie și vizează, pe lângă populație, spitalele, unitățile de învățământ și alte categorii de instituții.

Reducerea taxei poate diminua prețul gigacaloriei cu aproximativ 8%, însă valoarea economiei diferă de la un oraș la altul. Costul final depinde de tarifele locale și de subvențiile acordate de primării.

În București, unde sistemul de încălzire centralizată a fost deja pus în funcțiune, prețul plătit de populație pentru o gigacalorie ar urma să scadă de la aproximativ 399 de lei la 366 de lei, dacă tariful de bază rămâne neschimbat.

Potrivit datelor publicate de Compania Municipală Termoenergetica București, energia termică facturată populației are un preț de 283,75 lei/MWh, fără TVA. Echivalentul este de aproximativ 330 de lei pentru o gigacalorie, înainte de aplicarea taxei.

La o cotă de TVA de 21%, prețul ajunge la aproximativ 399 de lei pentru o gigacalorie. Odată cu revenirea la cota de 11%, acesta coboară la circa 366 de lei.

Diferența este de aproximativ 33 de lei pentru fiecare gigacalorie consumată. Astfel, pentru un consum de două gigacalorii, economia ar ajunge la aproximativ 66 de lei, în condițiile în care tariful fără TVA nu se modifică.

Aceste valori sunt valabile pentru exemplul Bucureștiului. În celelalte localități, prețul final depinde de costurile de producție și distribuție, de tarifele aprobate și de nivelul subvențiilor stabilite de autoritățile locale.

Revenirea la cota redusă de TVA nu reprezintă o nouă măsură decisă de Guvern. Facilitatea este prevăzută de Codul fiscal și se aplică anual, în perioada 1 noiembrie – 31 martie.

În afara acestui interval, energia termică nu beneficiază de această cotă sezonieră redusă, în lipsa unei alte facilități fiscale aplicabile.

De asemenea, reducerea nu se extinde automat la toate sursele de încălzire. Energia electrică folosită pentru încălzirea locuințelor nu intră în această facilitate fiscală sezonieră.

Cota de TVA de 11% se aplică energiei termice livrate în sezonul rece către mai multe categorii de consumatori, potrivit Codului fiscal.

Pe lângă populație, printre beneficiari se numără:

-spitalele publice și private;

-unitățile de învățământ publice și private;

-organizațiile neguvernamentale;

-unitățile de cult;

-furnizorii publici și privați acreditați de servicii sociale.

Prin urmare, facilitatea fiscală nu se limitează la locuințele racordate la sistemele centralizate de încălzire, ci vizează și energia termică livrată instituțiilor și organizațiilor eligibile.

Noul ministru al Energiei, Dumitru Chisăliță, a participat la primul comandament energetic de la preluarea mandatului. Discuțiile au vizat pregătirea pentru sezonul rece și identificarea situațiilor care ar putea afecta alimentarea cu energie în timpul iernii.

„O să luăm practic absolut tot ce se întâmplă, în sens de a previziona orice problemă iarna asta”, a declarat Dumitru Chisăliță.

Reducerea TVA poate diminua costul unității de energie termică, însă suma achitată de fiecare consumator va depinde și de cantitatea de căldură utilizată, precum și de tarifele aplicate în localitatea în care locuiește.

Potrivit statisticilor Institutului Național de Statistică din luna septembrie, aproximativ 10% dintre gospodăriile din România nu fac față cheltuielilor curente, în care sunt incluse și facturile la utilități.