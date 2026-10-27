Bucureștenii racordați la sistemul centralizat de termoficare vor plăti mai puțin pentru fiecare gigacalorie consumată, începând cu 1 noiembrie. Reducerea apare odată cu aplicarea cotei de TVA de 11% pentru energia termică livrată populației în sezonul rece, față de 21%, cât se aplică în restul anului.

Diminuarea este de aproximativ 33 de lei pentru fiecare gigacalorie. Până la 31 octombrie 2026, prețul final plătit este de circa 399 de lei, cu TVA de 21% inclus, iar de la 1 noiembrie tariful ajunge la aproximativ 366 de lei, după aplicarea cotei de 11%. Măsura este valabilă în intervalul 1 noiembrie 2026 – 31 martie 2027.

Reducerea nu înseamnă că producerea și furnizarea energiei termice au devenit mai ieftine. Prețul de bază rămâne neschimbat, la aproximativ 330 de lei pe gigacalorie, iar diferența provine exclusiv din modificarea taxei aplicate. Potrivit informațiilor publicate de Compania Municipală Termoenergetica București, cota redusă se aplică energiei termice furnizate populației în perioada noiembrie–martie, conform legislației fiscale în vigoare.

Potrivit estimărilor Econocast pentru sezonul 2026–2027, factura pentru un apartament cu două camere variază de la o lună la alta, în funcție de necesarul de energie termică. În noiembrie costul ar fi de aproximativ 291 de lei, iar în decembrie și ianuarie, cele mai reci luni, suma ar putea urca la circa 447 de lei. Pentru februarie estimarea coboară la aproximativ 387 de lei, iar pentru martie ajunge la circa 346 de lei. Totalul calculat pentru întregul sezon rece este de aproximativ 2.019 lei.

Valorile se bazează pe un consum mediu și nu trebuie confundate cu facturile efective ale fiecărui locatar. Două apartamente cu aceeași suprafață pot avea costuri diferite, în funcție de pierderile de căldură, de izolația termică și de consumul înregistrat. Apa caldă menajeră se achită separat.

Locatarii trebuie să aibă în vedere și perioada de consum pentru care este emisă factura. Lista de întreținere afișată în noiembrie poate include costuri aferente energiei termice consumate în octombrie, când se aplica încăShow Image cota de TVA de 21%.