Când se dă drumul la căldură în București. Ce prevede regula celor trei zile

Bucureștenii racordați la sistemul centralizat de termoficare ar putea primi căldură în perioada următoare, în funcție de temperaturile exterioare. Termoenergetica a anunțat începerea testelor pentru sezonul rece, care se desfășoară treptat, în mai multe zone ale Capitalei. Asociațiile de proprietari trebuie să finalizeze verificarea instalațiilor interioare, inclusiv aerisirea caloriferelor.

Furnizarea căldurii în apartamentele din București depinde de evoluția temperaturilor din următoarea perioadă, dar și de pregătirea rețelei de termoficare. Termoenergetica a început probele necesare pentru trecerea la sezonul rece, iar verificările sunt realizate etapizat, pentru a ține cont de situația tehnică a sistemului.

Operațiunile se desfășoară în special pe timpul nopții, când temperaturile din Capitală sunt mai reduse. Scopul acestora este de a verifica funcționarea rețelei și de a realiza echilibrarea sistemului înainte de distribuirea căldurii către locuințe.

Termoenergetica a anunțat că testele nu pot fi efectuate simultan în toate zonele orașului, din cauza dimensiunilor sistemului de termoficare și a problemelor existente la nivelul conductelor.

O parte importantă a infrastructurii este veche de câteva decenii, iar înlocuirea tronsoanelor deteriorate continuă în mai multe cartiere.

Din acest motiv, programul probelor este adaptat în funcție de avariile înregistrate și de intervențiile aflate în desfășurare. Compania urmărește verificarea instalațiilor și pregătirea acestora pentru distribuția agentului termic în condițiile specifice sezonului rece.

Testele realizate în această perioadă permit și echilibrarea rețelei, operațiune necesară pentru funcționarea sistemului de încălzire.

Începerea sezonului de încălzire nu presupune oprirea tuturor lucrărilor de modernizare a sistemului de termoficare. Potrivit Termoenergetica, intervențiile vor continua în acele zone în care pot fi realizate soluții temporare de alimentare cu agent termic.

Este vorba despre instalarea unor conducte provizorii, care preiau distribuția energiei termice în timp ce echipele lucrează la înlocuirea conductelor subterane.

Prin folosirea acestor soluții, modernizarea infrastructurii poate continua fără ca furnizarea căldurii către locuințele racordate să fie întreruptă pe durata intervențiilor.

Compania va ține cont de existența acestor instalații provizorii atunci când stabilește zonele în care lucrările pot fi efectuate și pe parcursul sezonului rece.

Când se dă drumul la căldură în București. Pregătirea sistemului de încălzire nu revine exclusiv Termoenergetica. Asociațiile de proprietari au, la rândul lor, obligația de a verifica instalațiile interioare ale blocurilor.

Acestea trebuie să se asigure că toate lucrările efectuate la sistemele proprii de alimentare cu energie termică au fost finalizate și că instalațiile sunt pregătite pentru funcționare.

O altă operațiune necesară este aerisirea caloriferelor din apartamente. Aceasta face parte din pregătirile pentru circulația corespunzătoare a agentului termic prin instalațiile de încălzire.

Totodată, Termoenergetica a anunțat că asociațiile de proprietari care doresc să amâne furnizarea căldurii pot depune o cerere în acest sens.

Locuitorii Capitalei nu au o dată fixă la care începe furnizarea căldurii prin sistemul centralizat. Pornirea încălzirii este stabilită în funcție de temperaturile exterioare.

Legislația prevede că furnizarea agentului termic pentru încălzire începe atunci când temperaturile ajung la 10 grade Celsius sau mai puțin, timp de trei zile consecutive, în intervalul orar 20:00–06:00.

Astfel, chiar dacă probele au început, încălzirea caloriferelor din apartamente nu se face automat în toate zonele Bucureștiului.

Furnizarea căldurii va fi realizată progresiv, ținând cont de condițiile meteorologice, de starea conductelor și de lucrările de modernizare care se desfășoară la nivelul rețelei de termoficare.