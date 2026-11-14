O metodă simplă, folosită tot mai des în Italia, ar putea ajuta la păstrarea căldurii în locuințe pe timpul iernii. Este vorba despre montarea unei folii cu bule și aluminiu în spatele caloriferelor, pentru a limita transferul de căldură către pereți. Specialiștii arată că soluția poate reduce consumul de energie în anumite condiții, însă avertizează și asupra riscului de condens.

Publicația italiană Geopop a analizat eficiența acestei metode cu ajutorul inginerului energetic Giuseppe De Luca. Verificările au arătat că materialul poate diminua pierderile de căldură, dar rezultatele depind de caracteristicile peretelui, de structura foliei și de modul de instalare.

Soluția presupune utilizarea unui material asemănător foliei cu bule pentru ambalarea obiectelor fragile, prevăzut cu un strat reflectorizant de aluminiu. Acesta este poziționat între calorifer și perete, astfel încât o parte din energia termică să fie reflectată către interiorul încăperii.

Efectul materialului se bazează pe două proprietăți diferite. Prima este legată de aerul prins în interiorul bulelor, care transmite căldura mai greu decât materialele solide. Dimensiunea redusă a acestora limitează și circulația aerului, diminuând transferul termic. Totuși, folia cu bule nu oferă aceeași protecție ca un material termoizolant performant. Capacitatea de izolare este influențată de grosimea produsului, structura acestuia și condițiile de montaj.

Al doilea element important este stratul de aluminiu. Caloriferele încălzesc încăperile inclusiv prin radiație infraroșie, iar o parte din această energie este absorbită de peretele din spatele lor. Polietilena din folia cu bule permite trecerea unei părți din radiație, însă aluminiul poate reflecta o cantitate importantă din aceasta.

Un studiu apărut în revista Measurement Science Review a arătat că aluminiul cu suprafață curată și lustruită poate reflecta peste 90% din radiația incidentă, inclusiv o parte a radiației infraroșii termice. Agenția italiană pentru energie ENEA recomandă, de asemenea, utilizarea materialelor reflectorizante între calorifer și perete pentru limitarea pierderilor termice.

Eficiența acestei soluții a fost analizată și în cadrul unor cercetări experimentale.

Un studiu publicat în 1995 în revista Applied Energy a constatat o reducere de până la 6% a consumului de energie pentru încălzirea unei camere în urma instalării unei folii metalice în spatele caloriferului.

În același experiment, pierderile de căldură prin peretele aflat în spatele radiatorului au coborât la mai puțin de 30% din nivelul înregistrat anterior.

Rezultatele au fost obținute însă în condiții controlate și nu reprezintă o economie garantată pentru orice locuință. Alte cercetări indică faptul că eficiența panourilor reflectorizante este mai mare atunci când caloriferul este instalat pe un perete exterior cu izolație termică slabă.

Pentru ca materialul să își păstreze proprietățile reflectorizante, partea acoperită cu aluminiu trebuie orientată către un spațiu cu aer, precum cel dintre radiator și perete.

Dacă suprafața metalică este acoperită complet sau se află în contact direct cu alte materiale, capacitatea sa de a limita transferul termic prin radiație scade.

Un alt aspect important este menținerea circulației aerului în jurul caloriferului. Blocarea acestui flux poate diminua eficiența încălzirii încăperii.

Folia cu aluminiu nu este recomandată pentru acoperirea ferestrelor. Montarea ei pe geamuri reduce pătrunderea luminii naturale și a energiei solare, fără să ofere beneficiile unor ferestre termoizolante.

Deși poate limita pierderile de energie, instalarea unui panou reflectorizant poate favoriza apariția umezelii în anumite condiții. Prin reducerea transferului de căldură, peretele aflat în spatele materialului poate rămâne la o temperatură mai scăzută decât înainte. Ghidurile tehnice privind izolarea termică interioară avertizează că diferențele de temperatură pot determina formarea condensului pe suprafețele reci.

Riscul este mai ridicat în cazul pereților exteriori slab izolați, al zonelor cu punți termice și atunci când panoul nu este fixat corespunzător. Dacă aerul cald și umed din cameră pătrunde în spatele materialului, acesta poate intra în contact cu un perete suficient de rece pentru ca vaporii de apă să se transforme în condens.

De exemplu, într-o încăpere cu temperatura de 20°C și umiditatea relativă de 60%, punctul de rouă este de aproximativ 12°C. Dacă aerul ajunge la o suprafață cu temperatura de 10-11°C, se poate forma apă.

Prin urmare, folia reflectorizantă poate reprezenta o soluție cu cost redus pentru diminuarea unor pierderi de căldură, în special în locuințele insuficient izolate. Metoda nu poate înlocui însă termoizolarea pereților exteriori sau instalarea unor ferestre eficiente energetic.