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Autostrada A8 ajunge la 16% pe lotul Joseni-Ditrău. Iarna poate încetini lucrările

Autostrada A8 ajunge la 16% pe lotul Joseni-Ditrău. Iarna poate încetini lucrărileA8. Sursa foto: Captură video
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Din cuprinsul articolului

Lucrările pe lotul 1D Joseni-Ditrău al Autostrăzii A8 Târgu Mureș–Târgu Neamț au ajuns la un stadiu de execuție de 16% la sfârșitul lunii octombrie 2026, după un progres de șase puncte procentuale înregistrat într-o singură lună. Constructorul lucrează în județul Harghita la terasamente, poduri, pasaje și noduri rutiere, însă condițiile meteorologice specifice sezonului rece ar putea influența ritmul lucrărilor în perioada următoare.

Potrivit Companiei Naționale de Investiții Rutiere (CNIR), pe șantier sunt mobilizate aproximativ 300 de persoane și 200 de utilaje și echipamente.

Lotul Joseni-Ditrău este primul tronson de autostradă aflat în construcție în județul Harghita și face parte din proiectul strategic care va asigura legătura rutieră dintre Transilvania și Moldova.

Progres de șase puncte procentuale într-o lună

Conform datelor publicate de CNIR vineri, 6 noiembrie, stadiul fizic al lucrărilor ajunsese la 16% la finalul lunii octombrie. Evoluția reprezintă un avans de șase puncte procentuale față de raportarea precedentă.

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Activitatea din șantier se concentrează pe mai multe categorii de lucrări, printre care terasamentele pe ambele căi de circulație, construcția podurilor și amenajarea nodurilor rutiere.

În zona Joseni continuă execuția nodului rutier și a bretelelor 1, 2 și 3. În paralel, constructorul a deschis fronturi de lucru la 12 dintre cele 21 de poduri prevăzute pe acest tronson.

Lucrări la poduri, ecoduct și infrastructura rutieră

Printre obiectivele la care se lucrează se numără podurile peste Pârâul Alb, Pârâul Bâtca, râul Mureș și Pârâul Lăzarea.

La traversarea râului Mureș sunt în desfășurare operațiuni de forare, armare și betonare a piloților, lucrări necesare pentru realizarea infrastructurii podului.

Un alt obiectiv important este ecoductul din zona nodului rutier Joseni. Acesta va permite traversarea în siguranță a infrastructurii de către animale, contribuind la menținerea conectivității habitatelor naturale.

În același timp, sunt efectuate verificări privind calitatea lucrărilor, inclusiv prin prelevarea de probe și testarea elementelor din beton.

Ce sisteme vor fi instalate pe lotul Joseni-Ditrău

Proiectul include și implementarea unui sistem ITS (Intelligent Transport System), destinat monitorizării și gestionării traficului rutier.

Potrivit CNIR, infrastructura va cuprinde camere video fixe și mobile, sisteme pentru detectarea vitezei vehiculelor, recunoașterea automată a numerelor de înmatriculare și cântărire dinamică.

De asemenea, vor fi instalate echipamente pentru monitorizarea condițiilor meteorologice, inclusiv stații și senzori care pot detecta formarea gheții pe carosabil.

Sistemul ITS este prevăzut să contribuie la creșterea siguranței rutiere și la gestionarea mai eficientă a traficului după deschiderea circulației.

Vremea rece poate influența calendarul lucrărilor

Deși șantierul a înregistrat un progres de șase puncte procentuale într-o lună, reprezentanții CNIR avertizează că evoluția lucrărilor depinde și de condițiile meteorologice.

Temperaturile scăzute, precipitațiile și eventualele episoade de îngheț pot afecta anumite operațiuni de construcție, în special lucrările care necesită condiții tehnice specifice pentru execuție.

sursa: Facebook

CNIR precizează că specialiștii companiei monitorizează permanent evoluția proiectului și mobilizarea constructorului, pentru ca lucrările să respecte termenele contractuale, precum și cerințele de calitate și siguranță.

Cine construiește lotul 1D Joseni-Ditrău

Contractul pentru proiectarea și execuția lotului 1D Joseni-Ditrău este atribuit asocierii Danlin XXL SRL – Intertranscom Impex SRL – Groma Hold.

Durata contractuală este de 34 de luni, dintre care 10 luni sunt alocate proiectării și 24 de luni execuției propriu-zise.

Lucrările au început la 17 august 2026, iar tronsonul face parte din Autostrada A8 Târgu Mureș–Târgu Neamț, unul dintre proiectele majore de infrastructură rutieră din România.

Autostrada A8, legătura rutieră dintre Moldova și Transilvania

Autostrada A8 este concepută pentru a îmbunătăți conexiunile dintre regiunile istorice ale Moldovei și Transilvaniei și pentru a facilita accesul către rețeaua europeană de transport.

Potrivit CNIR, proiectul are o importanță economică majoră, prin potențialul de a facilita transportul de mărfuri și persoane, de a atrage investiții și de a susține dezvoltarea mediului de afaceri în regiunile traversate.

Realizarea acestei conexiuni este considerată importantă și pentru reducerea diferențelor de dezvoltare dintre regiunile țării.

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