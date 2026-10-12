Șantierul uneia dintre cele mai așteptate șosele de mare viteză din România funcționează la capacitate maximă. Compania Națională de Investiții Rutiere anunță o mobilizare substanțială pe sectorul care va conecta Transilvania de Moldova, unde sute de constructori și sute de echipamente grele lucrează simultan în mai multe puncte cheie.

Proiectul de infrastructură ce traversează județul Harghita înregistrează progrese vizibile de la o săptămână la alta. Pe tronsonul cuprins între Joseni și Ditrău, antreprenorul desemnat lucrează într-un ritm susținut pentru a respecta graficul stabilit. Contractul este gestionat de asocierea formată din societățile DANLIN XXL SRL, în calitate de lider, alături de INTERTRANSCOM IMPEX SRL și GROMA HOLD. Perioada totală alocată proiectului este de 34 de luni, dintre care primele 10 luni au fost destinate proiectării, iar restul de 24 de luni sunt dedicate execuției propriu-zise.

„Pe şantierul Autostrăzii ,,Unirii" lucrările pentru construirea lotului 1D Joseni-Ditrău au avansat susţinut şi în prima decadă a lunii octombrie, constructorul român având o mobilizare consistentă, cu peste 300 de persoane şi 245 de utilaje şi echipamente”, arată, luni, CNIR, într-o postare pe Facebook.

Ruta proiectată are o lungime totală de 14,4 kilometri și include o serie de lucrări de artă extrem de complexe, adaptate reliefului din zonă. Planul de execuție cuprinde 18 poduri, viaducte și pasaje, un nod rutier strategic la Joseni, precum și o legătură provizorie creată pentru a asigura continuitatea cu lotul vecin 2A Ditrău-Grințieș. Pentru protejarea faunei locale, proiectanții au inclus trei ecoducte speciale care permit trecerea animalelor sălbatice fără a afecta traficul.

În prezent, operațiunile concentrate pe teren vizează pregătirea fundațiilor și stabilizarea solului cu ajutorul lianților hidraulici. Echipele tehnice execută umpluturi masive de pământ pe ambele căi de circulație, montează casete prefabricate pentru podețe și aplică straturile necesare de hidroizolație și protecție din beton.

Punctele critice ale șantierului sunt reprezentate de podurile care traversează cursurile de apă din regiune. La structura peste Pârâul Alb se realizează forajele, armarea și turnarea piloților pentru susținerea pilelor. În paralel, la trecerea peste canal se fac săpături pentru culee și se taie capetele piloților forați.

Lucrări similare de betonare și armare a radierelor au loc la traversarea Pârâului Pietrosul, timp în care la podul peste Râul Mureș se lucrează intens la forarea și turnarea piloților de rezistență. De asemenea, la pasajul destinat faunei din zona nodului Joseni se montează cofrajele și se turnează elevațiile, timp în care specialiștii testează periodic calitatea materialelor folosite pe șantier și instalează primii stâlpi pentru sistemul inteligent de transport.

Proiectul A8 Târgu Mureș - Târgu Neamț este considerat crucial pentru dezvoltarea regională, facilitând o legătură rapidă între provincia istorică Moldova, Transilvania și rețeaua rutieră europeană. Reprezentanții CNIR subliniază că noua șosea va reduce semnificativ timpii de parcurs și va atrage investiții private majore în zonele tranzitate.

„Lotul 1D Joseni-Ditrău este primul în lucru al A8 montan (Miercurea Nirajului-Leghin) şi, totodată, primul lot de autostradă care se construieşte în judeţul Harghita. Această investiţie deschide noi oportunităţi pentru comunităţile locale, mediul de afaceri şi turism, contribuind la creşterea accesibilităţii şi la o mai bună conectare cu marile centre economice ale ţării”, arată CNIR.