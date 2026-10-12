De la cătușele lui Georgescu la atacurile lui Zelenski

Geopolitica globală se reconfigurează în timp real, iar pe plan intern tensiunile ating noi cote de alertă. Astăzi, de la ora 12:00, pe platforma Hai România, jurnalistul Dan Andronic și fostul ministru de externe Adrian Severin disecă cele mai fierbinți subiecte ale momentului într-o nouă ediție incisivă a podcastului. Dezbaterea de astăzi va pune sub lupă următoarele direcții critice: Atacurile din Ucraina.

Noua dinamică de pe front, escaladarea loviturilor și consecințele imediate pentru securitatea regiunii. Presiunile lui Donald Trump. Strategia de forță a liderului american, mutările de șantaj geopolitic și impactul asupra alianțelor internaționale și a războiului din est. Spionajul din Germania. Arestarea fostului șef al BND ne arată ce înseamnă războiul secret care vizează inima Europei, vulnerabilitățile serviciilor de informații și rețelele de influență.

Manifestațiile Pro-Călin Georgescu. Ce resorturi alimentează mișcările de stradă, profilul susținătorilor și impactul acestor proteste asupra fragilității politice interne. Vă așteptăm live, de la ora 12:00, pe Hai România, pentru o analiză lucidă a jocurilor de putere care ne remodelează prezentul. Nu ratați o discuție frontală, dincolo de zgomotul de fond al știrilor zilnice.

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