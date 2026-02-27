Peste 60 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală. Zeci de firme de construcții, vizate de anchetă

Poliția Capitalei, sub coordonarea procurorilor, au desfășurat 62 de percheziții în București și în mai multe județe din țară, într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală în domeniul construcțiilor. Ancheta are în vedere operațiuni contabile considerate fictive, în valoare de aproximativ 14 milioane de lei.

La 26 februarie 2026, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, prin Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, au desfășurat o amplă operațiune într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată și agravantă. Anchetatorii au pus în aplicare 62 de mandate de percheziție domiciliară, acțiunea fiind coordonată simultan în mai multe zone din țară.

Descinderile au avut loc atât în municipiul București, cât și în județele Ilfov, Brașov, Harghita, Mureș, Suceava, Satu Mare, Cluj, Bihor și Alba. Operațiunea face parte dintr-o anchetă complexă care urmărește documentarea activității infracționale și stabilirea întregului circuit financiar, în vederea recuperării eventualului prejudiciu și tragerii la răspundere a persoanelor implicate.

Potrivit anchetatorilor, cercetările au scos la iveală că, începând din 2021 și până în prezent, mai multe persoane care administrau societăți comerciale din sectorul construcțiilor ar fi introdus în contabilitate operațiuni nereale.

Din datele și probele strânse până în acest moment de anchetatori reiese că, începând cu anul 2021 și până în prezent, mai multe persoane care ar fi acționat ca administratori, atât în drept, cât și în fapt, ai unor societăți din domeniul construcțiilor ar fi înregistrat în contabilitate și ar fi declarat către autoritățile fiscale operațiuni fictive privind achiziții de bunuri și servicii. Aceste tranzacții, estimate la aproximativ 14.000.000 de lei, ar fi fost efectuate cu firme clonate, fiind folosite pentru a crea aparența unor cheltuieli legitime și pentru a diminua obligațiile fiscale datorate bugetului de stat.Prejudiciul estimat de anchetatori este de aproximativ 4.800.000 de lei, sumă care ar fi afectat bugetul de stat.

La data menționată, cele 62 de mandate de percheziție domiciliară au fost puse în executare în județele indicate anterior, iar persoanele vizate de anchetă au fost identificate și conduse la audieri pentru clarificarea situației de fapt. În urma administrării probatoriului, față de șase dintre acestea a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca ele să fie prezentate magistraților cu propuneri legale privind eventuale măsuri preventive.

Ancheta este desfășurată de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fiind vizată infracțiunea de evaziune fiscală în formă continuată și agravantă.