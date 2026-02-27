Descinderi la Primăria Durlești. Suburbia Chișinăului, delapidată de terenuri publice, prejudiciul depășește 15 milioane de lei

Republica Moldova. Zeci de percheziții au avut în Chișinău și la Durlești, suburbie a capitalei, în cadrul unei anchete penale privind delapidarea terenurilor publice din oraș. Opt persoane, inclusiv primarul și viceprimarul Durleștiului, au fost reținute pentru 72 de ore, în timp ce ancheta vizează ingineri cadastrali, consilieri locali, șeful adjunct al Serviciului cadastral teritorial Chișinău și beneficiarii finali ai loturilor de teren înstrăinate ilegal. Prejudiciul estimat depășește 15 milioane de lei.

Potrivit materialelor anchetei, suspecții au elaborat o schemă complexă prin care Primăria Durlești a fost deposedată de terenuri intravilane. Loturile erau inițial vândute la un preț simbolic de 100.000 de lei, după care erau revândute beneficiarilor reali cu sume cuprinse între 38.000 și 39.000 de euro.

„Bănuiții ar fi pus la punct o schemă complexă prin care au deposedat Primăria Durlești de terenuri intravilane. Aceștia ar fi falsificat extrase cadastrale și titluri de proprietate în lipsa unor documente justificative, facilitând astfel atribuirea ilegală a terenurilor. Ulterior, loturile ar fi cumpărate la un preț simbolic de 100.000 de lei, apoi revândute unor beneficiari reali cu sume cuprinse între 38.000 și 39.000 de euro”, a declarat Centrul Național Anticorupție (CNA).

Potrivit CNA, cumpărătorii finali erau adesea dezvoltatori imobiliari interesați de consolidarea terenurilor pentru proiecte de construcții de mari dimensiuni.

Printre cei reținuți se numără primarul Durleștiului, Eleonora Șaran, și viceprimarul orașului. Perchezițiile continuă și la această oră, în timp ce autoritățile încearcă să identifice toate persoanele implicate și să ridice probe suplimentare.

Primara Eleonora Șaran a declarat jurnaliștilor, în timp ce era escortată de ofițerii CNA, că la mijloc ar fi presiuni politice. Ancheta vizează și ingineri cadastrali, șeful adjunct al Serviciului cadastral teritorial Chișinău, consilieri locali și beneficiari finali ai schemelor de înstrăinare a terenurilor.

În Durlești, suburbia Chișinăului, terenurile pentru construcții se vând în prezent la prețuri cuprinse între 50.000 și 95.000 de euro pentru parcele de 5–6 ari, potrivit anunțurilor publicate pe platformele imobiliare locale. Prețul variază în funcție de amplasament, acces la utilități și posibilitățile de dezvoltare ale terenului.

Pentru terenurile agricole, prețurile pot fi mult mai variate: loturi mici de 250–500 m² se vând între 5.000 și 75.000 de euro, în funcție de proximitatea față de zona construită și de potențialul de transformare în teren intravilan.

La 14 ianuarie 2022, consilierul Veaceslav Nedelea și liderul Partidului „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, au fost plasați în arest la domiciliu pentru 30 de zile, fiind cercetați pentru tranzacții fictive care au facilitat trecerea terenurilor în posesia rudelor și apropiaților fostului primar de Durlești. Vasile Costiuc a declarat că a fost implicat în presiuni și destabilizări.

Anterior, opt persoane din anturajul familiei fostului primar au fost supuse perchezițiilor domiciliare, iar ofițerii CNA au ridicat acte despre costul tranzacțiilor, telefoane mobile și alți purtători de informații.

La sfârșitul anului 2021, mai mulți foști funcționari ai Primăriei Durlești, inclusiv fiica fostului primar, au fost cercetați penal pentru abuz de serviciu. Aceștia ar fi pus la cale o schemă de înstrăinare a terenurilor din raza orașului, în baza unor decizii ale Consiliului orășenesc, eliberând fraudulos titluri de autentificare a dreptului deținătorului de teren.

Beneficiarii fictivi ai acestor terenuri semnau procuri generale la notar, care permiteau primarului și fiicei să administreze și să înstrăineze terenurile respective. Tranzacțiile fictive au fost realizate contra unor sume simbolice, iar prejudiciul estimat pentru bugetul de stat depășește 7 milioane de lei.