Colecția Culisele istoriei aduce un nou titlu marcant - Ce am văzut la Auschwitz. Însemnări. De marți,10 noiembrie, la chioșcurile de presă

Ce am văzut la Auschwitz. Însemnări este următorul titlu al Colecției CULISELE ISTORIEI de la Editura Corint. Cartea reprezintă o remarcabilă mărturie despre ororile petrecute în infamul lagăr de concentrare.

Volumul reproduce caietele lui Alter Fajnzylberg, prizonier la Auschwitz-Birkenau din aprilie 1942 până în ianuarie 1945, obligat să activeze timp de 18 luni în unitatea Sonderkommando, constituind o contribuție excepțională la bibliografia dedicată istoriei Holocaustului. Aceste scrieri inedite, așternute pe hârtie în limba polonă, la sosirea sa în Franța, din nevoia apăsătoare de a povesti cele văzute în lagăre, au fost apoi puse într-o cutie de pantofi și îngropate – ca un secret greu de purtat. Aveau să treacă decenii întregi până când unicul fiu al lui Alter Fajnzylberg, Roger, să le scoată la lumină, să le traducă în limba franceză și să le plaseze în contextul acelor vremuri, cu ajutorul istoricului francez Alban Perrin.

Însemnările sunt extrem de valoroase având în vedere numărul foarte mic al supraviețuitorilor din cadrul unității Sonderkommando, dată fiind încercarea naziștilor de a elimina martorii acțiunilor lor abominabile.

Alter Fajnzylberg (1911–1987) s-a născut la Stoczek, în Polonia, într-o familie evreiască modestă. În 1937, s-a alăturat Brigăzilor Internaționale din Spania, unde a fost rănit. După vindecare, a revenit pe front. Internat ulterior în lagărele de la Argelès, Gurs și Saint-Cyprien, a reușit în cele din urmă să evadeze. În 1941 a fost arestat la Paris de poliția franceză, transferat la Drancy, apoi la Compiègne, și a făcut parte din primul convoi de deportați evrei trimis din Franța la Auschwitz, la sfârșitul lunii martie 1942. A supraviețuit Holocaustului și și-a consemnat experiențele trăite.

Prin colecția „CULISELE ISTORIEI”, titluri atent selecționate și impecabil traduse ale Editurii Corint ajung mai aproape de cititori. La fiecare două săptămâni, un nou volum vă așteaptă la chioșcurile de ziare din toată țara. Zece cărți pe care le puteți aduna, una câte una, pentru a vă construi propria colecție Corint Istorie.

La chioșcuri, începând de marți, 10 noiembrie, cartea Ce am văzut la Auschwitz. Însemnări, la prețul de 59.99 lei!