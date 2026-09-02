Alertă la un hotel din Saturn. 58 de persoane, inclusiv 11 copii, au primit îngrijiri medicale după apariția unor simptome suspecte

Alertă în stațiunea Saturn, județul Constanța, marți seară, aproape de miezul nopții. Un număr de 58 de persoane, cazate la un hotel, au avut nevoie de evaluare medicală după apariția unor simptome specifice unei posibile toxiinfecții alimentare. Printre persoanele asistate se află și 11 minori.

Ministerul Sănătății a confirmat că o acțiune de acordare a asistenței medicale de urgență s-a desfășurat marți seară la hotelul din Saturn și a anunțat că monitorizează situația.

Potrivit ultimei informări transmise azi-noapte de Ministerul Sănătății, 58 de persoane au fost evaluate medical de echipajele de urgență. Dintre acestea, șase persoane, între care doi copii minori, au fost transportate la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța pentru investigații suplimentare.

Anchetă epidemiologică la hotel

Inspectorii sanitari din cadrul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Constanța s-au deplasat imediat la fața locului pentru a începe ancheta epidemiologică.

Totodată, inspectorii au prelevat probe din blocul alimentar al hotelului. Acestea urmează să fie analizate pentru a se stabili dacă există o legătură între alimentele consumate și simptomele manifestate de persoanele cazate în hotelul din Saturn.

Deocamdată, autoritățile vorbesc despre o posibilă toxiinfecție alimentară. Cauza exactă a îmbolnăvirilor urmează a fi stabilită după investigațiile de laborator.

Numărul bolnavilor a crescut în cursul serii

Ministerul Sănătății precizează că situația este în dinamică și că monitorizează evoluția cazurilor, iar astăzi va reveni cu precizări asupra situației.

Numărul persoanelor evaluate medical și care au necesitat îngrijire a crescut în cursul serii. Într-o primă informare, ministerul anunțase că 55 de persoane, dintre care opt minori, primiseră ajutor medical de urgență, iar șase persoane fuseseră transportate la spital. Ulterior, bilanțul a fost actualizat la 58 de persoane evaluate, dintre care 11 minori.