Trecerea la ora de iarnă reprezintă un moment de tranziție anual care marchează revenirea la timpul legal român, respectiv Ora Europei de Est. În fiecare zi de toamnă, odată cu scăderea temperaturilor și scurtarea zilelor, românii se pregătesc pentru ajustarea ceasurilor. În anul 2026, această schimbare are loc în ultimul weekend din luna octombrie, aducând o noapte mai lungă și o modificare a ritmului zilnic.

Procesul de schimbare a orei are loc întotdeauna în noaptea de sâmbătă spre duminică din ultimul sfârșit de săptămână al lunii octombrie. În anul 2026, data stabilită pentru această modificare este noaptea de 24 spre 25 octombrie. În acel moment, ora 4:00 devine ora 3:00, ceea ce înseamnă că vom dormi cu o oră mai mult în acea noapte. Deși majoritatea dispozitivelor electronice moderne, cum ar fi telefoanele inteligente și calculatoarele, își actualizează automat timpul, ceasurile analogice trebuie potrivite manual.

Tranziția la ora de iarnă este considerată de mulți specialiști ca fiind mai ușor de tolerat decât cea la ora de vară, deoarece câștigăm o oră suplimentară de odihnă. Cu toate acestea, modificarea poate perturba ritmul circadian al organismului. Persoanele cele mai sensibile la această schimbare sunt copiii, vârstnicii și cei care suferă de tulburări de somn sau de stări de anxietate. Organismul are nevoie de câteva zile până la o săptămână pentru a se adapta complet la noul program, perioadă în care pot apărea stări de oboseală, iritabilitate sau dificultăți de concentrare.

În ultimii ani, subiectul eliminării schimbării sezoniere a orei a fost dezbătut intens la nivelul Uniunii Europene. În urma unor consultări publice, Comisia Europeană a propus renunțarea la acest sistem, lăsând la latitudinea fiecărui stat membru decizia de a păstra permanent ora de vară sau ora de iarnă. Cu toate acestea, din cauza lipsei unui consens clar între țări și a altor priorități continentale, măsura a fost amânată nedefinit. Prin urmare, România continuă să aplice directivele europene actuale și să schimbe ora de două ori pe an.

Pentru a minimiza disconfortul provocat de această modificare, medicii recomandă o adaptare treptată în zilele dinaintea schimbării. Este util să mergem la culcare cu 15 minute mai devreme în fiecare seară din săptămâna premergătoare tranziției. De asemenea, menținerea unui program regulat de mese, expunerea la lumina naturală în timpul dimineții și evitarea ecranelor înainte de somn pot ajuta la reechilibrarea rapidă a organismului.