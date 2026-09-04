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Ne așteaptă o toamnă blândă. Cum va fi vremea până la începutul lunii octombrie

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Ne așteaptă o toamnă blândă. Cum va fi vremea până la începutul lunii octombrieToamna ploioasa / Sursa foto: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Românii vor avea parte de temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în mai multe zone ale țării, în special în vest și sud-vest. Potrivit estimărilor făcute de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) pentru următoarele patru săptămâni, vremea va păstra un caracter apropiat de normal în cea mai mare parte a țării, iar precipitațiile se vor menține, în general, la nivelurile obișnuite. Prognoza vizează perioada 7 septembrie – 5 octombrie.

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În perioada 7-14 septembrie, valorile termice vor depăși mediile specifice perioadei în regiunile vestice și sud-vestice, precum și local în centrul țării.

În celelalte regiuni, temperaturile vor fi în general apropiate de cele normale pentru începutul toamnei.

Precipitațiile nu vor ieși semnificativ din tiparul obișnuit. Cantitățile de apă estimate se vor situa în jurul valorilor normale la nivelul întregii țări.

soare

soare. Sursa foto: Freepik

Sud-vestul țării păstrează temperaturi mai ridicate

Săptămâna 14-21 septembrie va aduce temperaturi medii ușor mai ridicate decât cele normale în regiunile sud-vestice.

În restul teritoriului, valorile termice se vor menține în apropierea mediilor specifice perioadei.

Nici regimul pluviometric nu va avea abateri importante. Meteorologii estimează cantități de precipitații apropiate de normal în toate regiunile.

Vremea rămâne mai caldă în vest și centru

Pentru intervalul 21-28 septembrie, prognoza indică din nou temperaturi ușor peste normal în vestul, sud-vestul și centrul țării.

În celelalte zone, valorile termice vor fi, în general, apropiate de cele specifice perioadei.

Cantitățile de precipitații vor rămâne și în această săptămână în jurul valorilor normale la nivel național.

Începutul lunii octombrie aduce temperaturi apropiate de normal

Ultimul interval analizat, 28 septembrie – 5 octombrie, va aduce o revenire a temperaturilor spre valorile obișnuite pentru această perioadă.

Mediile termice vor fi apropiate de cele normale în cea mai mare parte a țării, cu posibilitatea unor valori ușor mai ridicate în regiunile sud-vestice.

Precipitațiile vor rămâne apropiate de normal în toate regiunile.

România nu va avea abateri importante ale precipitațiilor

Per ansamblu, prognoza pentru perioada 7 septembrie – 5 octombrie indică o toamnă care debutează cu temperaturi ușor mai ridicate în anumite regiuni, fără schimbări majore ale regimului pluviometric.

Vestul și sud-vestul țării vor fi zonele în care temperaturile peste mediile climatologice vor apărea cel mai frecvent, în timp ce restul regiunilor vor avea, în general, valori termice apropiate de normal. Precipitațiile sunt estimate să rămână în limitele obișnuite pe parcursul întregului interval.

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