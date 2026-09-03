Prognoza meteo, 3 septembrie. Instabilitatea atmosferică revine în forță și va afecta în special regiunile sudice, estice, dar și zonele montane. În aceste teritorii, cerul va prezenta înnorări temporar accentuate, fiind așteptate averse torențiale însoțite de descărcări electrice. Cele mai puternice fenomene se vor manifesta după-amiaza și seara. De asemenea, există posibilitatea ca ploile să continue și în a doua parte a nopții, cu precădere în extremitatea sudică a țării.

În intervale scurte de timp, de doar una până la trei ore, cantitățile de apă vor atinge 10...15 l/mp, iar pe arii restrânse se pot acumula peste 20...30 l/mp. Izolat, meteorologii avertizează că va cădea grindină. În celelalte regiuni ale țării, cerul se va menține variabil, iar șansele pentru manifestări de instabilitate vor rămâne reduse. Vântul va sufla în general slab și moderat, însă va prezenta intensificări de scurtă durată pe parcursul ploilor, când rafalele vor atinge viteze de 40...50 km/h.

Valorile termice maxime ale zilei se vor încadra între 23 de grade în estul Transilvaniei și 34 de grade în sudul Banatului. Peste noapte, temperaturile minime vor coborî până la 9 grade în depresiunile Carpaților Orientali, în timp ce pe litoral se vor înregistra până la 20 de grade. Pe spații mici, dimineața și noaptea, își va face apariția ceața.

În Capitală, vremea va fi schimbătoare, cu cer variabil și perioade de înnorări accentuate. Se vor semnala averse și descărcări electrice, mai ales în orele după-amiezii și ale serii, dar și spre finalul nopții. Cantitățile de apă estimate pentru București vor fi de 2...5 l/mp. Vântul va avea intensificări temporare în timpul ploilor, cu rafale ce vor atinge 35...50 km/h. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 30 de grade, iar minima va fi cuprinsă între 14 și 17 grade Celsius.